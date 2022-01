Het Mercedes F1 Team was afgelopen seizoen in een fel duel verwikkeld met Red Bull Racing. Coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moesten in het tweede deel van het jaar echter een aantal gridstraffen incasseren vanwege betrouwbaarheidsproblemen met de power unit. De regels schrijven voor dat coureurs voor een seizoen drie componenten van de voornaamste onderdelen van de power unit mogen gebruiken. Mercedes ging daar meerdere malen overheen. Bottas kwam tot liefst zes verbrandingsmotoren, het hoogste aantal van het gehele veld, en Hamilton eindigde met vijf. Klantenteams McLaren, Aston Martin en Williams moesten ook allemaal een vierde power unit inzetten.

De Formule 1 bevriest aan het begin van dit jaar de motorenontwikkeling. Dat maakt het voor Mercedes nog belangrijker om de problemen te verhelpen. Enkele weken voor de eerste wintertest is het vertrouwen echter groot. Volgens McLaren zijn de problemen ontdekt en verholpen. Op de vraag van Motorsport.com wat de laatste stand van zaken is aangaande de Mercedes-motoren, zei McLaren CEO Zak Brown: “Ze hebben een goed gevoel over de ontwikkeling. Gelukkig was onze betrouwbaarheid vorig jaar op orde. Betrouwbaarheid draait om meer dan alleen de power unit. Onze jongens hebben in het eerste jaar met deze motor goed werk geleverd. De betrouwbaarheid was daardoor een minder grote zorg dan bij andere teams het geval was. Vorige week heb ik het er nog over gehad met Toto. En hij was behoorlijk positief. Ik maak me geen zorgen.”

Mercedes-topman Wolff liet eind vorig jaar weten dat de betrouwbaarheidsproblemen het gevolg waren van een superagressieve aanpak. Concurrent Ferrari kwam in 2019 met een ijzersterke motor op de proppen en Mercedes ging daardoor de grenzen opzoeken om de Italiaanse rivaal bij te halen. Later bleek de krachtbron uit Maranello niet geheel aan de reglementen te voldoen. “We hadden in 2019 stevige concurrentie en kwamen in 2020 met een power unit die goed was, maar waarvan we de grenzen misschien net wat te veel hadden opgezocht”, legde Wolff uit. “Als je continu op zoek bent naar meer snelheid, gaat dat soms ten koste van de betrouwbaarheid. En ik denk dat dat is wat er gebeurd is.”

