Het F1-team van Mercedes beleeft een behoorlijk teleurstellende start van het seizoen. De auto is niet in staat om met Red Bull Racing en Ferrari te vechten, maar strijdt tegen formaties uit het middenveld. De renstal heeft voornamelijk last van porpoising. Dit hobbelen is iets waar veel teams last van hadden tijdens de wintertests, maar uiteindelijk te boven zijn gekomen. Bij Mercedes ligt dat anders. Zowel Lewis Hamilton als George Russell experimenteert nog altijd met afstellingen.

Andrew Shovlin, engineer bij Mercedes, geeft toe dat de renstal door porpoising nog niet weet hoe snel de auto precies is en dat het team daarom geen idee heeft wanneer het voor overwinningen kan vechten. Op de vraag van Motorsport.com of het zoeken naar een manier om van porpoising af te komen en de prestaties van de auto niet in gevaar te brengen de belangrijkste drijfveer is op dit moment, antwoordt Shovlin: "Dat is uiteraard prioriteit nummer één. Dat is namelijk wat ons tegenhoudt om alles uit de auto te halen. We weten niet wat het tempo van de auto is. Is de wagen snel genoeg of niet? Het is zeer lastig om daar nu antwoord op te geven."

Mercedes volgt zijn eigen pad

Volgens Mercedes is het zaak om te begrijpen welke factoren het gehobbel veroorzaken. Momenteel lijkt het erop dat de auto te veel downforce heeft op rechte stukken en daarom gaat stuiteren, maar de renstal vermoedt dat het probleem ingewikkelder is dan dat. "We moeten het nog beter begrijpen", vervolgt hij. "We hebben dingen waarvan ik denk dat ze ons in de goede richting sturen, maar het kost tijd om nieuwe onderdelen op de auto te krijgen. We werken heel hard. We zijn ons ervan bewust dat andere teams dit sneller hebben aangepakt dan wij. Dat is niet de standaard waar we naar streven. In de fabriek wordt er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, zodat we ook de normale ontwikkeling van de auto niet verwaarlozen. Er wordt hard gewerkt om ons uit deze situatie te halen."

Terwijl sommige teams een gedeelte van de vloer hebben gehaald om porpoising op te lossen - wat ten koste gaat van de downforce - houdt Mercedes vooralsnog vast aan het oorspronkelijke design. Dat komt omdat ze denken dat, wanneer het stuiteren is opgelost, ze alle downforce kunnen benutten uit het oorspronkelijke ontwerp. "Mocht je het probleem met stuiteren oplossen, dan hoef je geen downforce op te geven", gaat de Brit verder. "Ik denk dat de meeste teams het probleem in meer of mindere mate hebben ingeruild. We hebben in Bahrein wel wat van de vloer gehaald, maar we denken dat we uiteindelijk met betere oplossingen kunnen komen. Wat we nu hebben gedaan, beschouwen we eigenlijk als een pleister op de wond. We moeten het probleem op een effectievere manier oplossen, zodat het niet ten koste gaat van performance."

Mercedes heeft na de laatste Grand Prix iets minder dan veertien dagen om te analyseren, vanaf volgende week vrijdag start het volgende raceweekend in Australië. Shovlin geeft toe dat het team meer tijd nodig heeft om te kijken wat er precies nodig is. "We hebben een aantal mogelijkheden die wellicht interessante resultaten opleveren. We hebben deze op het circuit getest en een stap in de goede richting gezet, maar het was duidelijk nog niet genoeg. Ik denk dat het voor ons op dit moment het gevaarlijkste is om te denken dat we de kern begrijpen. Elke dag die we rijden leren we weer en ook elke dag in de fabriek doen we kennis op. Ik hoop dat we in de nabije toekomst grip op het probleem krijgen. We tasten niet in het duister, maar we moeten snel vooruitgang boeken."