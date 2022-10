Mercedes: Porpoising W13 verhulde diepere problemen van de auto

Mercedes had een moeizame start van het seizoen. Het team had continue problemen met het stuiteren van een W13, een probleem dat pas in Barcelona getackeld werd. Hoewel de resultaten hoopvol waren, George Russell behaalde zijn eerste podium van het seizoen en Lewis Hamilton eindigde op de vijfde plaats na een knappe inhaalrace, bleek dit toch niet de oplossing tot alle problemen te zijn.

Mercedes’ technical director Mike Elliott legde afgelopen weekend in Suzuka uit dat het kernprobleem pas duidelijk werd na de upgrades in Barcelona, waarvan gedacht werd dat deze het seizoen 180 graden zouden omdraaien. “We konden de ware problemen van de auto niet vinden, omdat de auto zo hevig stuiterde”, vertelt Elliott. “Het stuiteren verhulde alle andere problemen. Toen we het stuiteren eenmaal onder controle kregen in Barcelona, verwachtten we vanaf toen significante verbeteringen. De volgende twee races werden we echter hard met de neus op de feiten gedrukt. We hadden het ene probleem opgelost, maar daardoor kwam het volgende grote probleem bovendrijven. Dat probleem hebben we tijdens de winter echt in de auto gegraveerd. Sindsdien hebben we geprobeerd dit op te lossen, maar het helemaal oplossen, dat gaan we pas tijdens de komende winterstop doen.” Mercedes hoopte met de ontwikkelingen stappen te kunnen zetten richting Ferrari en Red Bull, maar het team wacht nog steeds op een overwinning in het huidige seizoen.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Elliott legt uit dat de problemen die tijdens de wintertests werden geïdentificeerd uitdagend waren om onder controle te krijgen, omdat ze weinig tijd kan spenderen aan het testen van nieuwe onderdelen. “Je hebt alleen vrijdagochtend en vrijdagmiddag een uurtje, waarna je je echt moet gaan focussen op het raceweekend”, vertelt Elliott. “Tegelijkertijd analyseer je in de fabriek wat er gebeurt. Rond Baku realiseerden we ons dat er overduidelijk nog een probleem in de auto zat. Hierdoor keken we neer de data en de simulaties, waarna we vonden wat we eerder hadden geconstateerd. Dan duurt het nog wel even voordat je het daadwerkelijk opgelost hebt. Het is een aerodynamisch probleem en het duurt eenmaal lang voordat je zoiets onder de knie hebt”, concludeert de Brit.