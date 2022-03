Na acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs zingt Mercedes tot dusver een toontje lager in 2022. Met de W13 heeft het team weliswaar een radicaal concept op het asfalt gezet, maar een enorm succes is het nog niet gebleken. In Bahrein eindigde Lewis Hamilton nog wel op het podium, maar dat was grotendeels te danken aan de uitvalbeurt van beide Red Bulls. Toen zij in Saudi-Arabië de finish wel haalden, bleek P5 voor George Russell het maximaal haalbare.

Met de W13 lijkt Mercedes op diverse fronten achter de feiten aan te lopen. Allereerst zijn er de overduidelijke problemen met porpoising, het stuiteren op de rechte stukken dat door het grondeffect veroorzaakt kan worden. De andere teams hebben op dat vlak grote stappen in de goede richting kunnen zetten, maar bij Mercedes is dat niet gelukt. “Wij gingen ervan uit dat het stuiteren in Jeddah een stuk minder zou zijn, omdat het asfalt veel vlakker is. Daarin hebben wij ons vergist”, vertelt een engineer van de Duitse fabrikant aan Auto, Motor und Sport. Mercedes tast volgens deze engineer dan ook nog in het duister over wat de oorzaak van het gestuiter is.

De aandacht van Mercedes ligt vanzelfsprekend dan ook op het onderzoeken wat de problemen met porpoising veroorzaakt en het vinden van een oplossing voor het gestuiter. Dat werkt echter weer een ander probleem in de hand: de doorontwikkeling van de bolide zelf. De aandacht die het team aan de porpoising-problemen besteed, haalt op andere fronten de focus op het introduceren van nieuwe onderdelen weg. “Iedere week dat je achter de feiten aanloopt met één probleem, staat de rest van de ontwikkeling stil”, concludeert de engineer dan ook.

Ontwikkeling vertraagd, nieuwe achtervleugel in Melbourne

Een ander vlak waarop Mercedes achter de feiten aan lijkt te lopen, is qua topsnelheid. Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelde al dat de krachtbronnen van Ferrari en Red Bull Racing momenteel beter zijn en dat dit deels voor het gebrek aan topsnelheid zorgt bij Mercedes. Het valt tegelijkertijd niet uit te sluiten dat porpoising daar ook een rol in speelt, maar een Mercedes-engineer erkent dat de auto mogelijk ook gewoon te veel luchtweerstand genereert. Dat een ingreep bij het bovenste element van de achtervleugel in Jeddah geen soelaas bood, is volgens de ingenieur goed te verklaren. “Je moet niet kijken naar het oppervlak van de auto en de flap van de achtervleugel, dat is misleidend. Luchtweerstand wordt vooral veroorzaakt door huid van de achtervleugel en de lagere vleugel aan de achterkant. Daar zitten wij aan de verkeerde kant.”

Mercedes probeert naast het oplossen van de porpoisingproblemen met man en macht door te werken aan de doorontwikkeling van de W13. In een poging om iets te doen aan het gebrek aan topsnelheid, is de fabrikant volgens Auto, Motor und Sport van plan om een geheel nieuwe achtervleugel mee te nemen naar de Grand Prix van Australië, die op 10 april verreden wordt.