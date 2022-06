De woorden porpoising en bouncing worden over het algemeen voor hetzelfde gebruikt door de coureurs en teams, maar Vowles zegt dat het niet hetzelfde is en op elke een andere manier ontstaan. Mercedes leek in Barcelona het stuiteren de baas te zijn, maar volgens de strateeg is het afhankelijk van het circuit. Het asfalt speelt daarbij de hoofdrol. Het probleem werd in Baku namelijk door het hobbelige asfalt verergerd, dit deed Hamilton in het bijzonder veel pijn. De Brit klom met veel rugproblemen uit de W13. De zevenvoudig wereldkampioen reed met een andere afstelling dan zijn teamgenoot en ook met een andere achterwielophanging. Vowles geeft wel toe dat het team verantwoordelijk is om de coureurs niet opnieuw in zo'n pittige situatie te brengen.

"Het hangt echt af van het circuit. Het ligt met name aan hoe glad het asfalt is en welke lay-out de baan heeft", zegt de Brit in een video van Mercedes. "Baku zat wat dat betreft aan de slechte kant en Barcelona aan de goede. Deze twee circuits hebben de sterke en zwakke punten van de auto laten zien. Het is wel de moeite waard om porpoising, bouncing en bottoming uit te leggen. Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt waardoor het lijkt alsof dit hetzelfde is, maar dat klopt niet helemaal."

Mercedes boekte in Spanje vooruitgang met porpoising en door dit te doen kon de renstal de auto lager afstellen, wat weer bouncing veroorzaakte. "In de eerdere races hadden we last van porpoising, in Barcelona niet", gaat hij verder. "We hebben veel moeite gedaan om het pakket te verbeteren. Ik heb ook het vertrouwen dat er een stap is gezet. In Spanje was de auto stabiel, sterk en konden we deze verlagen. Dat is de sleutel. We kregen een pakket waar we aerodynamisch gezien beter mee konden werken. We konden met de afstelling aan de slag en de auto laten zakken, waardoor de performance beter werd. In Monaco en Baku hebben we een tweede probleem aan het licht gebracht, dat door porpoising eerst werd gemaskeerd. Ik heb er vertrouwen in dat we een stap gezet hebben met porpoising, maar nu is er duidelijk een probleem met bouncing. Aan de buitenkant ziet het er identiek uit, maar er zit een subtiel verschil tussen beide dingen."

Vowles zegt dat bouncing puur betekent dat de auto de baan raakt. "Als gevolg van het oplossen van porpoising, raakt de auto het asfalt vrij hard. Dat creëert het bouncing wat je op dit moment ziet. We verbeteren de performance door de auto lager af te stellen, maar hoe hobbeliger de baan hoe meer bouncing en dat is wat we in Baku zagen. Het is duidelijk dat er ons nog een behoorlijke taak te wachten staat om alles onder de knie te krijgen en om vooraan te kunnen strijden. Maar het is nog belangrijker om te melden dat onze prestaties per baan gaan verschillen. Canada wordt bijvoorbeeld heel anders dan Silverstone."

Lewis Hamilton in de Mercedes W13 in Baku Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Volgens Vowles maakte Mercedes het beide coureurs lastig in Azerbeidzjan, maar benadrukt wel dat Hamilton fit genoeg is om deel te nemen aan de Grand Prix van Canada. "Ik ben blij dat Lewis hier is. Ik heb inmiddels een aantal uren met hem doorgebracht en weet dat hij in orde is. In Montreal zit hij weer in de auto. Hij is een topatleet die de grenzen van zijn uithoudingsvermogen en de auto verlegt. Dat is wat F1-coureurs doen en wat ze uitzonderlijk maakt. Bij deze gelegenheid hebben we het pakket en onze coureurs echter te ver doorgedreven. Dat kunnen we niet nog eens doen. Onze rijders zijn overigens niet de enige die lijden. In de media lees je geregeld dat andere coureurs ook pijn hebben. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet zo doorgaat."

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan merkte Hamilton op dat zijn stoeltje koud werd. Vowles zegt dat hij na een gesprek met de Brit concludeerde dat dit eerder een fysiek dan mechanisch probleem was. "Er gebeurde niets in de auto, maar waarschijnlijk hebben de klappen op zijn rug de boel gevoelloos gemaakt en het lijkt erop dat kou daar een reactie op was. Er was niets koud in de auto. Het was simpelweg een reactie op de pijn die hij had doorstaan in de race."