Mercedes gaat nog even door met het verbeteren van de W12

Het Formule 1-team uit Brackley pakte de afgelopen zeven jaar met overmacht de wereldtitels voor constructeurs en coureurs, maar heeft het dit seizoen moeilijk met de tegenstand van Red Bull. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez leidt beide kampioenschappen en heeft op het moment de snellere auto. Het deed Lewis Hamilton afgelopen weekend na de Grand Prix van Stiermarken verzuchten dat Mercedes dringend updates nodig heeft.

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde na de race echter dat de ontwikkeling van de W12 was gestopt, maar technisch directeur James Allison voegde daar later aan toe dat enkele al afgeronde updates nog aan de auto moesten worden toegevoegd. Opmerkelijk genoeg leek het er op dat die updates al vrijdag tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk op de auto zaten: de W12 reed rond met opmerkelijk veel flo-vis verf op en rond de diffuser, een teken dat er wat aerodynamische onderdelen werden getest.

In een interview met Sky Sports F1 na de tweede training voor de Grand Prix van Oostenrijk, werd Wolff gevraagd of het gebruik van de flo-vis iets te maken had met een nieuwe ontwerprichting of filosofie die wordt geëvalueerd in de windtunnel. “Nee, de windtunnel werkt niet meer aan de auto van dit jaar”, antwoordde Wolff. “We proberen in principe een aantal ontwikkelingen in de CFD (Computational Fluid Dynamics) te begrijpen, maar er zullen geen grote veranderingen zijn. Er is nog één ontwikkeling die in Silverstone op de auto zal komen, maar [de windtunnel is] al een hele tijd uit de lucht.”

Het besluit om de ontwikkeling van de W12 te beëindigen komt vooral doordat Mercedes de middelen, tijd en energie verschuift naar 2022, het eerste seizoen met compleet nieuw te ontwerpen Formule 1-wagens. Wolff legde al eerder uit dat zijn team liever te vroeg dan te laat begint met de bouw van die nieuwe auto, ook al gaat dat ten koste van de huidige auto en de titelkansen voor dit jaar.

Hamilton zei donderdag dat hij wist dat de update nog steeds gepland stond voor de W12 en hoopte dat zijn thuisrace op Silverstone Mercedes de wagen beter zou liggen dan de Oostenrijkse Red Bull Ring. “Het is een ander circuit, een andere ondergrond”, zei Hamilton. “De Red Bull Ring heeft natuurlijk veel rechte stukken, waar Red Bull op dit moment bijzonder sterk in is. Ik heb echter goede hoop dat Silverstone een fatsoenlijk jachtterrein voor ons zal zijn.”