Mercedes heeft plannen in F1 Zandvoort: "Focus gaat op 2024"

Niet alleen de Formule 1-coureurs mogen dit weekend weer aan de bak, ook de teambazen zullen weer aan het werk moeten. Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff is dat in ieder geval geen probleem. De Oostenrijker, die zijn vakantie niet heel goed begon, kijkt uit naar de start van de tweede helft van 2023. Het Duitse merk verlegt de focus langzamerhand op het F1-seizoen 2024 en volgens Wolff is Zandvoort het startpunt, al heeft het ook dit jaar nog wel een strijd om handen. Mercedes maakt nog steeds kans op de tweede plek in het constructeurskampioenschap en sinds men in Brackley een andere weg is ingeslagen met de W14, is het ook geregeld sterker dan Ferrari en Aston Martin.

"Het is goed om weer aan het werk te mogen", zegt de chef enthousiast. "In de zomerstop is het van belang dat iedereen lekker geniet van zijn eigen tijd, maar we zijn racers en houden van competitie. Met opgeladen batterijen zijn we klaar voor de tweede helft van het seizoen. Er is genoeg voor om te knokken. We geven in ieder geval niet op. We gaan ons uiterste best doen voor de tweede plek bij de constructeurs, daarbij richten we ons ook al op de ontwikkeling voor 2024. Dit zijn de uitdagingen die ons te wachten staan en waar we zin in hebben. Dit weekend start het allemaal."

Door een andere indeling van de F1-kalender, is Zandvoort de plek waar F1 dit weekend na de zomerstop verdergaat. De Nederlandse Grand Prix heeft zich de afgelopen jaren goed op de kaart gezet. Dankzij het succes van Max Verstappen zitten de tribunes ook komend weekend weer helemaal vol. Iets waar Wolff wel naar kan uitkijken. "Zandvoort is een prachtige plek om het seizoen weer op te pakken", vervolgt hij. "Het is een uitdagende, maar old-school baan. Er lopen steile bochten en snelle stukken door de duinen. De sfeer is daar door de gepassioneerde Nederlandse fans altijd ontzettend gaaf. Onze sport wordt daar echt gevierd. Ik weet wel zeker dat dat dit jaar niet anders gaat zijn. Ik heb er zin in!"