Nadat de prestaties in Bahrein en Saudi-Arabië niet volgens verwachting waren, wist Mercedes in Australië hoopgevend te presteren. Hoewel het team gecommitteerd is aan het veranderen van het concept van de W14, lieten George Russell en Lewis Hamilton zien dat de W14 in potentie gewoon een auto is waarmee het podium gehaald kan worden. Nadat de Britse coureurs zich op posities twee en drie hadden gekwalificeerd, kwamen ze na de eerste ronde van de race door als het leidende duo. Lang kon Russell echter niet genieten van de leiding, want tijdens de safety car die volgde op de crash van Alexander Albon werd de coureur uit King's Lynn naar binnen gehaald voor een pitstop.

Dat bleek uiteindelijk de verkeerde keuze, want luttele seconden na de pitstop werd besloten om de race stil te leggen. Toch staat Mercedes nog altijd achter het besluit, zo geeft chief technical officer James Allison toe. In een videoterugblik op de Australische GP geeft hij ook een inkijkje in hoe dat besluit tot stand is gekomen. "Het gebeurde rond de achtste ronde en daardoor zat het op het randje of de stop achter de safety car je zou helpen, of dat je er slechter af door zou zijn. Toen dat gebeurde, kozen we er dus voor om de strategieën te splitsen", legt Allison uit. Door Russell naar binnen te halen en Hamilton door te laten rijden, wilde Mercedes de risico's dus spreiden.

Allison stelt dat Mercedes aanvankelijk dacht dat het de juiste keuze had gemaakt met Russell, totdat de rode vlag kort daarna werd gezwaaid. Het stilleggen van de race zag het team niet aankomen en leek ietwat onnodig, vindt Allison. "We werden heel erg verrast door de rode vlag en het leek ons een incident dat wel onder een safety car afgehandeld had kunnen worden. Op het moment dat de rode vlag uithangt, is de goedkope pitstop onder de safety car natuurlijk niet zo goed als een gratis pitstop onder code rood. Op basis van de informatie die we op dat moment hadden, denk ik dat we het juiste besluit hebben genomen, maar toen de rode vlag er eenmaal was, was het duidelijk dat George daar het een en ander door verloor."

Geen grote doorbraak, wel tevreden met stapje vooruit

De race in Melbourne ging daarna van kwaad tot erger voor Russell, die niet lang na de hervatting zijn race moest staken vanwege een motorprobleem. Teamgenoot Hamilton wist intussen wel de finish te halen. Max Verstappen en Red Bull Racing bleken uiteindelijk een maatje te groot, maar de zevenvoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel en pakte met P2 de eerste podiumplaats van Mercedes in 2023. Het resultaat in Albert Park is voor de Duitse fabrikant reden tot tevredenheid, al geeft Allison ruiterlijk toe dat er ook sprake was van teleurstelling dat Russell de finish niet haalde. "Er is sprake van een zekere stille tevredenheid over het feit dat we qua prestaties ongeveer het maximale uit de auto hebben gehaald", zegt hij.

"Die blijdschap wordt getemperd door de teleurstelling dat we maar één auto aan de finish kregen en dat George op de dag van de race niet kon laten zien waartoe hij in staat was, nadat hij tot op dat punt in het weekend heel sterk had gepresteerd", vervolgt Allison, die aangeeft dat de betere prestaties niet te danken zijn aan een nieuw, briljant inzicht. "We hebben geen enorme doorbraak gehad, maar we zijn wel een stapje vooruit gegaan. We zijn een klein beetje ingelopen op de leiders van Red Bull. Ook beginnen we nu op gelijke hoogte te komen met de Ferrari's en Aston Martins, waar we misschien nu een neuslengte voorsprong op hebben."

