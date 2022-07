Lewis Hamilton en George Russell eindigden in de Grand Prix van Frankrijk als tweede en derde, het beste resultaat van Mercedes in het Formule 1-seizoen 2022. Toch maakten beide rijders geen moment aanspraak op de zege. De openingsfase werd gedomineerd door Charles Leclerc en Max Verstappen. Na het uitvallen van de Monegask reed de Red Bull-coureur eenvoudig weg bij achtervolger Hamilton. De Nederlander stond geen moment onder echte druk en hield zich vooral bezig met het managen van de banden. Daardoor is het verschil van tien seconden aan de meet geen goede weerspiegeling van de ware krachtsverhoudingen.

Mercedes introduceerde op Paul Ricard een flink aantal nieuwe onderdelen, maar dat heeft de achterstand niet echt verkleind. Teambaas Toto Wolff is dan ook niet al te positief over de verdere vooruitzichten: “Hamilton kon in de eerste stint het gat rond de vijf seconden houden. Je moet echter eerlijk zijn. Max probeerde in de tweede stint zijn auto gewoon op de baan te houden. In mijn ‘het glas is halfleeg’-perspectief, moeten we nog heel wat tijd zien te vinden.”

Verwachtingen kwamen niet overeen met realiteit

Opvallend is dat de regerend constructeurskampioen met hoge verwachtingen naar Zuid-Frankrijk afreisde. Het gladde asfalt, de karakteristieken van de baan en de updates zouden Paul Ricard tot de beste kans op een zege in 2022 moeten maken. Niets bleek minder waar, tot zorg van Wolff: “Met elke ronde verzamelen we meer data en begrijpen we weer wat meer. We proberen de kleine stukjes van de puzzel in elkaar te laten vallen. Het is een proces dat soms lastig is. We moeten in elk geval achterhalen waarom de verwachtingen niet overeenkwamen met de realiteit.”

Met name in de kwalificatie was het gat schrikbarend groot. Hamilton was als snelste Mercedes ruim acht tienden langzamer dan polesitter Leclerc. Daarover zegt Wolff: “We ontberen snelheid in een vliegende ronde en we ontberen performance in de eerste fase van een stint. Dat moeten we oplossen. Er is geen simpel antwoord beschikbaar. Een aantal aspecten heeft invloed op onze prestaties. De tweede en derde plek is een goed resultaat, maar we werken onvermoeibaar door om te winnen en nu is er nog steeds een groot gat.”

Video: Interview met Toto Wolff over het GP-weekend in Frankrijk