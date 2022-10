Mercedes past nieuwe vleugel mogelijk aan, wil geen discussie

Mercedes bracht afgelopen weekend één exemplaar van de nieuwe voorvleugel mee naar Austin en meldde het bij de FIA als een nieuw onderdeel. Het team wil er pas in Mexico mee gaan rijden. De nieuwe vleugel trok echter de aandacht van andere teams. Dit vanwege de mogelijke aerodynamische impact van gleufopeningen op de vleugel.

Volgens Mike Elliot, technisch directeur van Mercedes, weet het team zeker dat de vleugel volstrekt legaal is. Aan de andere kant vraagt men zich bij Mercedes af of ze het risico moeten nemen om het nieuwe ontwerp te gaan verdedigen bij de FIA, wanneer de stewards het betwisten. Daarom zal Mercedes deze week beslissen of het de vleugel al dan niet gaat aanpassen. "We hebben de voorvleugel hier [in Austin] eigenlijk alleen maar als vracht meegenomen," zei Elliott. "Het was niet de bedoeling om er dit weekend mee te rijden. We hebben er maar één, dus niet genoeg. Het plan is om hem in de volgende race te gaan gebruiken. We proberen altijd voor elke rijder een [voorvleugel] te hebben, maar we moeten ook reserve hebben voor als er een fout wordt gemaakt."

Elliot denkt dat de ophef is ontstaan omdat in het reglement staat dat het primaire gebruik voor mechanische of meettechnische doeleinden is. "En er is duidelijk ook een secundair voordeel van een aerodynamisch ontwerp", aldus de Brit. "We zullen beslissen of we dat willen aanvechten of niet. Het detail ziet er interessant uit, maar het is niet het belangrijkste op de voorvleugel. Het heeft niet veel waarde."

Elliott benadrukt dat het ontwerp van de vleugel is goedgekeurd door de FIA, hoewel dit niet betekent dat het later niet kan worden aangevochten. "We gaan door een CAD-reviewproces met de FIA voordat we naar het circuit komen, dat gebeurt altijd", aldus Elliot. "En dus was het iets dat daar gezien werd. Ze kwamen terug en zeiden tegen ons: 'We zijn hier niet zo zeker van.' Ik denk dat als je naar de verordeningen kijkt, er ongeveer veertig gevallen in staan van 'enig doel'. In dit geval staat er niet 'enig doel' maar 'primair doel'. Daar kun je over discussiëren. Of we dat willen als het waarschijnlijk niet de moeite waard is, is de vraag."

Mercedes gaat de komende week een beslissing nemen. "We kunnen het aanvechten", gaat Elliot verder. "Maar ik denk ook dat de winst vrij klein is. Is dat het risico waard om in de problemen te komen bij de stewards? Omdat we er afgelopen weekend niet mee gingen rijden, hebben we er nog niet lang over nagedacht; dat doen we in de rust tussen de races door."

De vleugel maakt deel uit van een groter pakket, waarvan Elliott bevestigt dat dit het laatste van het jaar is. "Over het algemeen gaat het om het verbeteren van de efficiëntie en prestaties van de auto, om hem de juiste kant op te krijgen voor onze rijders. Eigenlijk gaat het erom de lucht wat meer door de vloer te trekken en wat meer prestaties te genereren."