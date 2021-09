Mercedes overweegt motorwissel en gridstraf tijdens Italiaanse GP

Om de kosten te drukken mogen de F1-teams slechts een beperkt aantal motoren per seizoen gebruiken. Voor het seizoen 2021 werd bepaald dat er slechts drie krachtbronnen gebruikt mogen worden per coureur. Van systemen als de bestuurselektronica en de energieopslag mogen slechts twee exemplaren worden ingezet. Voor meerdere teams is het een puzzel om het seizoen zonder straffen door te komen. Zo is bij Red Bull Racing al duidelijk dat Max Verstappen ergens dit seizoen nog een nieuwe motor nodig heeft en daarmee een straf gaat oplopen. Eerder pakte teamgenoot Sergio Perez op Circuit Zandvoort al een gridstraf voor de inzet van zijn vierde krachtbron.

Van Mercedes werd eigenlijk verwacht dat het team geen extra krachtbron nodig zou hebben. Toch kijkt de renstal naar de mogelijkheden om dit seizoen een vierde motor in te zetten. Teambaas Toto Wolff benadrukt dat het team daar zorgvuldig over moet nadenken. Het is dan ook niet uitgesloten dat Hamilton en Bottas op Monza tegen een gridstraf aanlopen. “Ik denk dat we het allemaal lastig hebben met de krachtbronnen. Misschien niet alleen met de betrouwbaarheid, maar ook met hoe hard deze motoren moeten werken en hoeveel degradatie er plaatsvindt”, vertelde Wolff na de eerste vrije training in Italië bij Sky Sports F1. “Er wordt over nagedacht, zeker ook voor dit weekend, maar we hebben nog geen conclusie getrokken.”

Extra motor om op veilig te spelen

Hamilton verloor tijdens de Nederlandse GP een van zijn drie krachtbronnen. Het betrof de oudste motor, die simpelweg het einde van zijn levenscyclus bereikte. In principe zou de regerend wereldkampioen het seizoen dus af kunnen maken met de twee overgebleven motoren. Dan loopt hij echter wel een groter risico op een uitvalbeurt en dat is volgens Wolff het laatste wat Hamilton kan gebruiken in de spannende titelstrijd van 2021. “Wij geloven dat iemand door het verschil tussen P1 en P2 met het rijden van de snelste ronde vier races nodig heeft om een uitvalbeurt goed te maken. Dat is wreed. Je kan het je dan dus vier keer veroorloven om tweede te worden. Daarom moet je het op veilig spelen, terwijl je qua prestaties niets opgeeft.”

Mercedes begon veelbelovend aan het weekend op Monza. Hamilton noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training. Op gebruikte mediums was hij bijna een halve seconde sneller dan Max Verstappen, die zijn snelste tijd reed op de softs. Wolff vermoedt echter dat Red Bull nog wat achter de hand heeft. “Ik denk dat ze nog drie, drieënhalve tiende uit de krachtbron kunnen halen. Maar daar staat tegenover dat wij op hardere banden stonden”, zei de Oostenrijker. “Al met al ben ik dus redelijk tevreden. Maar je weet hoe het gaat: je bent helemaal vrolijk en dan krijg je drie uur later het deksel op de neus.”