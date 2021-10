Mercedes overweegt motorpenalty voor Hamilton in Turkije

Max Verstappen moest de vorige race in Rusland van achteraan beginnen, omdat hij naar zijn vierde power unit van het seizoen was gewisseld. Bij de coureur van Red Bull was er geen twijfel over mogelijk dat er dit jaar een vierde motor aan te pas zou komen, nadat er eerder bij zijn zware crash in de Britse Grand Prix een exemplaar verloren was gegaan. De Nederlander hield de schade echter goed beperkt op het Sochi Autodrom: hij vocht zich van de laatste startplaats sterk naar voren en kwam na een kletsnatte slotfase als tweede aan de finish.

Of Lewis Hamilton dit seizoen nog een vierde power unit nodig heeft, is vooralsnog onduidelijk. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet tijdens het weekend in Rusland nog weten dat het nemen van een vierde motor niet in de planning zat. “Op dit moment ziet het er goed uit. We bekijken de huidige motoren nauwgezet om te zien of er zich betrouwbaarheidsproblemen voordoen. Maar momenteel is daar geen sprake van”, sprak de Oostenrijker. “Als je er een weekend compleet niet bij zit of toch al achteraan start door een ongeluk, dan kun je er makkelijk een motorische gridstraf bij pakken. Maar uit voorzorg een nieuwe motor steken en daarmee een gridstraf incasseren, nee, dat zijn we niet van plan.”

In de aanloop naar de Turkse Grand Prix sluit Wolff echter niet uit dat er op de baan bij Istanbul toch een motorpenalty wordt genomen. “Het is een mogelijkheid”, zegt Toto Wolff maandag tegen Sky Sports News. Hij benadrukt daarbij dat er op het moment nog geen besluit is genomen over het al dan niet incasseren van een gridstraf voor het wisselen naar een nieuwe motor. Wolff: “Wanneer en hoe, daar is nog geen beslissing over genomen.”

Wolff beseft dat een uitvalbeurt als gevolg van een motorisch probleem grotere consequenties kan hebben dan het nemen van een gridstraf ten behoeve van een vierde motor in de pool. “Het belangrijkste is dat je geen DNF oploopt door een probleem met de betrouwbaarheid. Een keer tweede of derde worden, is prima. Het kampioenschap duurt lang. Maar als je niet aan de finish komt… We zijn daarom aan het kijken naar de parameters van de motoren, om er zeker van te zijn dat we niet getroffen worden door een betrouwbaarheidsprobleem.”

Met nog zeven races te gaan in 2021 gaat Hamilton aan de leiding in het kampioenschap met 246,5 punten. Het verschil met Verstappen bedraagt echter maar twee punten. Een jaar geleden stelde Hamilton in Turkije nog zijn zevende wereldtitel veilig door de race op Istanbul Park te winnen, nadat hij als zesde was gestart.