Mercedes over F1-titelstrijd: “Tijd om onze ervaring te benutten”

Het zinderende Formule 1-seizoen 2021 is in de beslissende fase aanbeland. Er staan nog acht Grands Prix op het programma, dus elk foutje kan bepalend zijn voor de uitkomst van de titelstrijd. Mercedes kijkt met vertrouwen uit naar de komende race, aanstaand weekend op de Sochi Autodrom. De GP op het Olympisch Park staat sinds 2014 op de kalender en alle edities werden gewonnen door een Mercedes-coureur. Bovendien heeft het merk met de ster de afgelopen jaren keer op keer de wereldtitel gewonnen, dus kan het bogen op heel wat waardevolle ervaring.

“Na een veeleisende en intense triple header, zijn de batterijen weer opgeladen en zijn we er klaar voor”, blikt teambaas Toto Wolff vooruit op de Grand Prix van Rusland. “De afgelopen race in Monza was bitterzoet: een overtuigend optreden met een sterk resultaat voor Valtteri, maar een gevoel van gemiste punten voor Lewis. Hij had de potentie om mee te doen om de overwinning. Het veelbelovende is dat de W12 competitief oogt. Met nog slechts acht races te gaan is nu de tijd gekomen om onze ervaring te benutten en te focussen op de details en processen die ons de winst kunnen opleveren.”

"We verwachten opnieuw een intens weekend"

Die eerste winst moet komend weekend op de Sochi Autodrom behaald worden, aldus Wolff: “We kijken ernaar uit weer in Rusland te gaan racen, een circuit waar we in het verleden goed gepresteerd hebben en waar onze rijders geweldige successen hebben gekend. We hopen die reeks voort te zetten, maar we weten dat dit jaar een totaal ander verhaal is, en we verwachten opnieuw een intens weekend. Ons doel is om een sterk weekend neer te zetten, te beginnen in VT1 en het per sessie op te bouwen. Lewis is bezig aan zijn tiende titelstrijd in zijn F1-loopbaan. Hij is volledig gefocust op wat hij in de komende acht races moet neerzetten. Valtteri rijdt beter dan ooit, zoals we op Monza al zagen. Hij zal elk weekend volgas gaan. Er heerst binnen het team een kalme toewijding. Het einde van een seizoen, strijdend om het kampioenschap, is precies waar we zo van genieten.”

