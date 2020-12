Mercedes lost radioprobleem snel op na blunder in Sakhir GP

Mercedes had de Sakhir GP helemaal onder controle met George Russell en Valtteri Bottas op de eerste posities, totdat het tijdens een safety car beide wagens naar binnen bracht. Door een radioprobleem hoorde de crew van Russell echter niet dat hun man zou binnenkomen. Daardoor waren ze helemaal niet klaar voor de leider, zodat de verkeerde banden op zijn wagen werden gemonteerd.

Russell kreeg de voorbanden mee die waren voorbestemd voor Bottas, zodat Bottas weer met zijn oude banden op pad werd gestuurd. Russell moest andermaal binnenkomen, Bottas had het daarna lastig op zijn oude banden nadat hij tijdens de pitstop ook al 27 seconden had stilgestaan. Bottas en Russell kwamen uiteindelijk als achtste en negende over de finish, nadat Russell ook nog eens een lekke band opliep.

Mercedes-chef Toto Wolff stelde in Abu Dhabi dat het team de nodige procedures had aangepast om ervoor te zorgen dat een dergelijke blunder geen tweede keer kan gebeuren. "Het is altijd pijnlijk als je dat soort lessen moet leren tijdens de race. Maar het zal ons wel beter maken, net zoals alle andere keren dat we op onze bek zijn gegaan", vertelde Wolff bij het Britse Sky Sports F1. "We hadden een probleem met de intercom waarbij twee kanalen elkaar overlapten. De jongens van George hoorden daardoor niet dat hij naar binnen zou komen. Dat hebben we nu opgelost. We hebben zelfs extra voorzorgsmaatregelen genomen, zodat dat niet meer zal gebeuren."