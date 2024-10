Mercedes opent aanval op Red Bull om 'Bugs Bunny-apparaat'

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten was er veel te doen om de bib - de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Daardoor zou Red Bull de rijhoogte van de RB20 kunnen aanpassen tussen de kwalificatie en de race. Het systeem zelf is niet illegaal, maar het zou wel een overtreding van de regels zijn als Red Bull inderdaad aan de bib zou sleutelen tussen de kwalificatie en race, aangezien dan de parc fermé-regels van kracht zijn.

Nikolas Tombazis, hoofd van de eenzitters bij de FIA, gaf in Austin aan dat er geen indicatie is dat Red Bull dit systeem op die manier heeft gebruikt en ziet het dus als een gesloten zaak. Toch lijkt het niet helemaal het einde van deze saga te zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak na de Grand Prix van de Verenigde Staten namelijk zijn ongenoegen uit. "Mijn mening is, van wat ik vanaf een afstand heb gezien en gehoord, dat het schandalig is", zegt Wolff. Hij vindt het zeer verdacht dat Red Bull zo'n complex systeem heeft geïmplementeerd om er vervolgens alleen in de vrije trainingen wat aan te hebben. "We ontwerpen allemaal onderdelen naar F1-standaarden die voldoen aan de hoogste specificaties die binnen de regelgeving vallen. Soms probeer je waarschijnlijk zo ver mogelijk te gaan met dingen als aerodynamische elasticiteit. Maar er zijn ook andere zaken en bepaalde onderdelen waarvan je je moet afvragen waarom deze bestaan. Waarom zou je zoiets ontwerpen en er twee markeringen op zetten voor twee posities, alsof je [dingen wil veranderen]? Is dat de precieze besluitvorming die we in F1 [hebben]?"

Na de eerste vrije training verschenen er beelden waarop te zien was hoe FIA-personeel een bezoek bracht aan de Red Bull-garage, waar monteurs het systeem in werking lieten zien. Dat gebeurde dus van buiten de auto, maar Wolff vermoedt dat het veel makkelijker moet kunnen dan wat daar getoond werd. "Ik vind het echt leuk dat ze deze echte bezem in de auto hebben gezet om te laten zien dat dat de enige manier is om dat te veranderen! Ik vraag me af hoe lang ze erover hebben gedaan om dit te verzinnen en erin te stoppen", aldus de Oostenrijker, die dus vermoedt dat dit schijn was.

Bug's Bunny-apparaat

Eén team heeft dat apparaat, een socket van zo'n 60 centimeter, gekscherend een 'Bugs Bunny'-apparaat genoemd, aangezien het voor de Formule 1 haast cartoonachtig overkomt om zoiets te gebruiken. Wolff kan zich wel in die naam vinden. "Ik wist niet dat we in de Formule 1 zulke Bugs Bunny-apparaten gebruikten. Het is niet goed genoeg om te zeggen dat dit het is en dat ze beloven dat ze het niet nog eens zullen doen." Voor de FIA is het dus een gesloten boek, maar Wolff wil daar niet aan geloven. "Ik kan niet namens de FIA of namens Nikolas spreken. Natuurlijk is het iets wat lange tijd onopgemerkt is gebleven. Maar ik denk dat de leiding van de FIA ​​hiernaar zal kijken en zal zeggen: 'Wat doen we hiermee?'"