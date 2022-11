Mercedes staat open voor komst Mick Schumacher als F1-reserve

Haas maakt deze week bekend wie volgend seizoen de teamgenoot wordt van Kevin Magnussen. Alle signalen wijzen op een terugkeer van Nico Hülkenberg, zoals eerder dit seizoen al gemeld op Motorsport.com. Het zou ervoor zorgen dat Schumacher uit de sport vertrekt waar hij twee jaar geleden debuteerde. Het laatste zitje op de Formule 1-grid voor 2023 wordt daarmee gevuld. Eerder werd al duidelijk dat de Duitser aan het eind van dit seizoen uit de Ferrari Drivers Academy vertrekt. Daarmee staat de deur naar een andere constructeur open.

Gevraagd naar de kansen van Schumacher als mogelijke reserve bij Mercedes, stelt teambaas Toto Wolff interesse te hebben als de Duitser daadwerkelijk zijn zitje verliest bij Haas. “Ik weet de precieze status niet op dit moment”, zegt Wolff. “Het belangrijkste is dat hij een zitje krijgt om te racen, maar het is geen geheim dat de Schumacher-familie bij Mercedes hoort. We waarderen Mick heel erg als persoonlijkheid en als coureur. Daarom zullen we het zeker bespreken als die optie er is. De eerste prioriteit voor hem is om een zitje te bemachtigen, dat is wat hij goed kan. Dat verdient hij ook.”

Schumacher senior heeft ook geschiedenis bij Mercedes

In 2010 maakte Michael Schumacher, de vader van Mick, zijn Formule 1-comeback bij Mercedes. Hij reed drie seizoenen voor de Zilverpijlen en ging aan het eind van 2012 definitief met pensioen. Schumacher senior reed vroeg in zijn loopbaan ook al voor Mercedes, in 1990 en 1991 kwam hij uit voor het endurance-team van de Duitse constructeur. Later dat jaar debuteerde hij in de Belgische Grand Prix voor Jordan in de Formule 1.

De jonge Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 na het behalen van de Formule 2-titel in het jaar daarvoor. Dit seizoen had hij moeite om teamgenoot Kevin Magnussen de baas te zijn. In juli werd hij zesde in de Grand Prix van Oostenrijk, zijn beste resultaat van het seizoen. Hij scoorde daarnaast nog maar één top-tien klassering bij Haas.

Mercedes heeft nieuwe reserves nodig voor volgend seizoen. Nyck de Vries heeft een F1-zitje bemachtigd bij AlphaTauri, Stoffel Vandoorne gaat als reserve aan de slag bij Aston Martin.