Mercedes onthult oorzaak van matige kwalificatie Hamilton

Voor het eerst dit seizoen moest Hamilton genoegen nemen met een plekje op de derde startrij. Op zijn geliefde Circuit of the Americas kwam de Brit er in de kwalificatie opvallend genoeg niet aan te pas. Waar teamgenoot Valtteri Bottas de pole-position pakte, moest Hamilton het doen met P5. Dat weerhield hem er niet van om zich in de race op te werken tot de tweede plaats, meer dan voldoende om zijn zesde wereldtitel veilig te stellen.

Waarom wilde het op zaterdagmiddag dan niet vlotten? Chief Strategist James Vowles legt in de Mercedes F1-debrief uit wat er mis ging. “Op het stuur zit onder zijn rechterhand een kleine draaiknop die de engine braking verandert”, begon Vowles. “Normaliter zit daar een beveiliging overheen. Per ongeluk was die beveiliging eraf gestoten. Gedurende de ronde veranderde hij per ongeluk bij elke stuurbeweging de engine braking. Daardoor verloor hij richting het einde van de ronde aan snelheid.”

Het euvel werd eenmaal terug in de pits direct ontdekt door de monteurs en verholpen, maar dat mocht niet meer baten voor de tweede run: “Het was duidelijk dat de eerste ronde niet vlekkeloos was verlopen. In de tweede run ging iedereen langzamer. De baan was wat langzamer geworden, de wind veranderde ietwat en de temperatuur was net anders. Lewis was daardoor niet in staat om zich in de top te melden, wat we terugzagen in de vijfde startpositie.”