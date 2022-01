Mercedes ontkracht geruchten: F1-auto al weken door crashtests

In de aanloop naar de eerste Formule 1-race van het nieuwe seizoen komen de teams enkele mijlpalen tegen. Natuurlijk valt de wintertest daaronder, maar ook de presentatie van de nieuwe auto, het voor het eerst opstarten van de nieuwe krachtbron en het doorstaan van de crashtests zijn belangrijke momenten. Momenteel bevinden de meeste teams zich in de fase dat zij het nieuwe chassis crashtests laten ondergaan en de motor voor het eerst laten draaien.

Mercedes heeft die laatste stap in december al gezet. Slechts anderhalve week na afloop van het F1-seizoen 2021 deelde de Duitse fabrikant al beelden waarop de verbeterde krachtbron voor het eerst stationair draait. Wat betreft de crashtest zou Mercedes zich echter in een lastiger parket begeven. Er gingen geruchten dat het team de laterale crashtest niet had doorstaan met het nieuwe chassis, dat de naam W13 draagt. Mercedes is dat ook ter ore gekomen en zij maken op sociale media korte metten met de geruchten. “De W13 heeft de volledige homologatie van de FIA op 13 januari doorstaan”, luidt de korte, maar heldere mededeling van de constructeurskampioen.

Desondanks is Mercedes niet het eerste team dat alle crashtests heeft doorstaan met de nieuwe bolide voor 2022, die onder geheel nieuwe technische reglementen is ontwikkeld. In december was Haas F1 Team de eerste renstal die bekendmaakte dat het nieuwe chassis de crashtests had doorstaan. Later die maand volgde de bevestiging van Ferrari, terwijl AlphaTauri half januari onthulde dat de AT03 veilig genoeg is bevonden. Mercedes voegt zich daar nu als vierde team bij. Lewis Hamilton en George Russell zijn bevestigd als de coureurs die in 2022 met de W13 moeten jagen op successen voor de fabrikant. De geheel nieuwe bolide wordt komende maand op 18 februari aan het grote publiek voorgesteld.