Mercedes ontkent geruchten over 'cruciale vergadering' F1-toekomst

Verschillende media berichtten dinsdag dat Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, op 12 februari een allesbeslissende vergadering over diens Formule 1-toekomst zou hebben gepland. In deze zogenaamde 'crunch meeting' zou worden besloten of Mercedes ook na 2020 actief blijft in de koningsklasse. Meer concreet of het Duitse merk een nieuw Concorde Agreement zal tekenen. Daarna werden alle losse eindjes wat simplistisch aan elkaar geknoopt: zo zou Aston Martin (dat het verhaal waarschijnlijk mede in de wereld heeft geholpen) de boel mogelijk overnemen en zou Lewis Hamilton zijn pijlen bij een F1-vertrek van Mercedes op Ferrari richten.

Motorsport.com wist op basis van bronnen binnen het bedrijf al te melden dat dit een (te) simplistische voorstelling van de realiteit is. En ook dat een dergelijke 'crunch meeting' voor de besproken week niet op het programma staat. Woorden die inmiddels ook publiekelijk zijn ondersteund door Ola Kaellenius, CEO van Daimler. Hij reageerde via persbureau Reuters in korte maar krachtige bewoordingen op speculaties in de media en bovenal op het vermeende 'crunch meeting'-verhaal. "Het is niet waar", luidde zijn stellige reactie.