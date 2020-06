Mercedes onthult nieuwe livery in strijd tegen racisme

Mercedes reed sinds haar terugkeer in de Formule 1 in 2010 ieder jaar met een zilvergrijze bolide. Op die auto's waren regelmatig donkergrijze en zwarte details te zien, terwijl titelsponsor Petronas voor blauwgroene accenten zorgde, maar de hoofdkleur zorgde ervoor dat de auto's duidelijk herkenbaar bleven als zilverpijlen. Met ingang van 2020 komt daar verandering in.

Tijdens de wintertest kwam Mercedes nog met een grotendeels zilvergrijze kleurstelling de baan op, maar op de auto waren aan de achterzijde al zwarte details te zien. Op de Red Bull Ring, en tijdens de rest van het seizoen, zijn die kleuren omgewisseld. Het overgrote deel van de W11 is zwart, met aan de achterzijde zilvergrijze sterren uit het logo van Mercedes. Op de halo staan de woorden 'End Racism'. De kleuren van titelsponsor Petronas springen er in de nieuwe livery sterker uit dan voorheen het geval was.

Mercedes verklaarde op Twitter waarom gekozen is voor een nieuwe, donkere kleurstelling. "Onze nieuwe 2020-livery geldt als belofte om de diversiteit binnen ons team en onze sport te verbeteren", meldt het team. "Ook is het een signaal van de toewijding van het team om te strijden tegen alle vormen van racisme en discriminatie."

Naast de nieuwe kleurstelling voor de auto hebben ook de overalls van het team een gedaanteverwisseling ondergaan. Bovendien zullen coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ook met een aangepast helmontwerp op de baan verschijnen.