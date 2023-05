Mercedes onthult nieuwe campusplannen voor F1-fabriek Brackley

De plannen, die deel uitmaken van een investering van 70 miljoen pond die Mercedes in de infrastructuur en het personeel steekt, omvatten het creëren van een autovrije omgeving en de bouw van nieuwe marketinggebouwen, vrijetijdsfaciliteiten en restaurants om de werkomgeving van het team te verbeteren. Het team gelooft dat de nieuwe campus, die eind 2025 klaar moet zijn, naast de ontwikkelingswerkzaamheden in de hoofdfabriek in Brackley om de operationele capaciteiten te verbeteren, zal helpen iets te creëren dat ongeëvenaard is in de Formule 1.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt in gesprek met Motorsport.com: "De Brackley-campus werd gebouwd om 350 mensen te huisvesten en vandaag zitten we op 1250. De ontwikkeling van de campus in de afgelopen vijf jaar verliep in een verbazingwekkend tempo en het ziet er nu uit als een Formule 1-team met moderne state-of-the-art faciliteiten. Maar we zijn van plan om de campus uit te breiden met meerdere nieuwe gebouwen en een campus in moderne stijl te creëren, met veel ontspanningsruimten, restaurants, ultramoderne sportzalen, nieuwe marketinggebouwen, een plek zonder auto's. We willen dat dit een eigen dorpje wordt, met alle voorzieningen en voordelen die je van een Silicon Valley-achtige omgeving mag verwachten", aldus de Oostenrijker.

Mercedes gelooft dat investeren in mensen en de omgeving waarin ze werken op lange termijn de sleutel tot succes is in de Formule 1. Naast de directe inspanningen om het personeel te helpen, waaronder een loonsverhoging voor 2023 in lijn met de consumenteninflatie die in het Verenigd Koninkrijk rond de 10% ligt, vindt Mercedes het aanbod in de fabriek in Brackley essentieel. "We doen dit allemaal voor onze mensen. We proberen niet een of andere architectuurprijs te winnen. Dit is niet iets wat sommige van onze concurrenten twintig jaar geleden deden, dat de nadruk op de architectuur ligt en je verdwaalt. Hier volgt vorm de functie, het is niet andersom. Maar toch is het allemaal gedaan om een geweldige plek te creëren om te werken en tijd door te brengen."

Mercedes werkt aan 30 verschillende projecten ter plaatse om de faciliteiten te verbeteren. Tot nu toe heeft het bedrijf 40 miljoen pond uitgegeven en voor de volgende fasen nog eens 30 miljoen pond toegezegd. De fabrieksverbeteringen zullen ook alle aspecten van de NetZero-doelstellingen van het team omvatten: 100 procent hernieuwbare energie uit interne en externe bronnen. Een nieuw parkeerterrein zal ook een zonnepaneel op het terrein omvatten. Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van de biodiversiteit in het gebied en bij de nieuwbouw worden waar mogelijk alleen herbruikbare en recycleerbare materialen gebruikt. De nieuwe gebouwen zullen ook worden ontworpen om een recyclingdoelstelling van meer dan 60 procent voor kantoorafval te bereiken.