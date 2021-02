Mercedes maakt presentatiedatum van nieuwe W12 bekend

Eerder maakten Alfa Romeo en McLaren al een presentatiedatum bekend, Mercedes is de derde in de rij. Formule 1-teams nemen de wagens van vorig jaar grotendeels mee naar het nieuwe seizoen. Dit heeft alles te maken met een ontwikkelingsstop vanwege de coronacrisis. Waar Red Bull Racing besloten heeft om de wagen als evolutie te omschrijven en de bolide derhalve RB16B meegeeft als naam, heeft Mercedes wel besloten om de wagen een nieuwe naam te geven.

Officieel heet het nieuwe strijdwapen de Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, waarbij 'E Performance' staat voor de rol die de hybride-technologie speelt in de huidige generatie F1-wagens. De W12 is de opvolger van de uiterst succesvolle W11, waarmee Mercedes vorig jaar voor de zevende keer op rij wereldkampioen werd bij de constructeurs.

Lewis Hamilton werd ook weer wereldkampioen, maar dan bij de coureurs. Officieel heeft de Brit nog altijd geen nieuw contract getekend bij Mercedes, maar de verwachting is dat de nieuwe deal voor het eind van deze maand beklonken gaat worden. Valtteri Bottas tekende al wel contractverlenging bij de formatie onder leiding van Toto Wolff. Hij is dus in ieder geval aanwezig bij de presentatie, die overigens online gehouden wordt. Dit heeft alles te maken met de maatregelen rond het coronavirus.

Mercedes maakte op Twitter bekend dat de nieuwe wagen op 2 maart aanstaande onthuld gaat worden. Naar verwachting blijft de zwarte kleurstelling van de wagen voor 2021 behouden. Mercedes presenteerde vorig jaar aanvankelijk een zilveren wagen, maar besloot voor de start van het seizoen om de kleurstelling om te gooien. De fabrikant verklaarde zich solidair met de Black Lives Matter-protesten, iets waar Hamilton zich ook voor inzette. Hamilton heeft Mercedes bovendien zover gekregen om te werken aan de diversiteit van het personeel bij de firma.

Normaal gesproken combineerde Mercedes de onthulling van de wagen met een filmdag op Silverstone. Het is niet duidelijk of dat nu ook weer gaat gebeuren.