Mercedes onderzoekt topsnelheidsprobleem van Russell in Britse GP

Teambaas Toto Wolff zegt dat Mercedes het topsnelheidsprobleem onderzoekt dat George Russell tegenhield in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix Formule 1.

Russell kwalificeerde zich op Silverstone bijna vier tienden achter teamgenoot Kimi Antonelli, waarbij hij het grootste deel van die tijd verloor op de Hangar Straight, aangezien Antonelli gemiddeld ongeveer 6 km/h sneller was. Beide Mercedes-coureurs leken vergelijkbare technieken voor energieterugwinning te gebruiken door de voorafgaande Maggotts-Becketts-sectie, dus de telemetrie wees daar niet op een duidelijk verschil. Het tekort aan topsnelheid was ook zichtbaar in de sprintkwalificatie, zij het in mindere mate, terwijl in de race het verschil ook veel kleiner was, rond de 3 tot 4 km/h.

Na de race zei Wolff dat het team het probleem diepgaander zou moeten onderzoeken, omdat er op het niveau van de power unit geen duidelijk verschil was.

"Hij had het hele weekend een probleem op de rechte stukken," legde Wolff uit. "We konden niets zien op het gebied van motorvermogen. Het moet aan een of andere mechanische situatie hebben gelegen, of het nu een slipstream was of iets anders. Maar de data bevestigden absoluut dat hij tekortkwam, maar het was heel moeilijk te identificeren.

"Dat was veel beter [tijdens de race]. We zagen dat niet meer. Maar desondanks is het iets wat we moeten begrijpen."

Na de kwalificatie op zaterdag zei Russell: "Dit hele weekend hebben we geworsteld met snelheid op de rechte stukken, we weten niet waarom. Vergeleken met alle andere Mercedes-auto's verliezen we 6 km/h in de laatste sector, 3 km/h in de middelste sector, er zit een paar tienden over de ronde in vergeleken met alle andere Mercedes-auto's, dus ik weet niet echt waarom dat zo is.

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"Het team werkt ontzettend hard om het te proberen te begrijpen. Vanmorgen dachten we dat we het probleem hadden gevonden, omdat het er gisteren was, maar dat was het probleem niet, dus dat maakt het er niet makkelijker op. Als ik 5 km/h verlies op het rechte stuk, weet je dat je niet kunt vechten."

Op zondagavond, nadat Russell zich van een extra pitstop voor een langzaam leeglopende band had weten te herstellen om als tweede te finishen achter Ferrari's Charles Leclerc, gaf de Brit toe dat zijn eigen prestatie ook een tandje omhoog moest om kampioenschapsleider Antonelli uit te dagen.

"Het gevoel was goed, maar de rondetijden waren langzaam. En zoals ik zei, er waren dingen buiten mijn controle die daar veel aan bijdroegen, en dingen binnen mijn controle," zei hij, terwijl hij de Belgische Grand Prix van volgende week ingaat met 25 punten achterstand op Antonelli.

"Ik heb nog steeds moeite om deze auto te begrijpen. Ik zal dit weekend waarschijnlijk nog steeds verlaten, hoewel ik enorm dankbaar ben om op het podium te staan, minder tevreden dan waarschijnlijk Canada, toen ik uitviel terwijl ik aan de leiding lag.

"Als ik voor het kampioenschap wil vechten, moeten de prestaties beter. Ik moet beter zijn. Ik moet beter samenwerken met mijn team. We moeten alles maximaliseren. We hebben nu een gevecht dat dicht bij elkaar zit met Ferrari, dus het zijn niet alleen Kimi en ik, Lewis zit er nog steeds heel dicht bij. Het moet worden verbeterd."