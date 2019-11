Mercedes stelt onderzoek in naar aanleiding van inhaalactie Verstappen

Verstappen begon de race op Interlagos vanaf pole-position en controleerde de wedstrijd toen Hamilton, die na de start tweede lag, een undercut probeerde. In een dergelijke situatie wordt er tijdelijk een andere motormodus gebruikt, zodat de coureur tijdens de ronde voor en na de pitstop over extra vermogen kan beschikken, om de kans op een succesvolle afloop van de undercut te vergroten. Verstappen ging een ronde later naar binnen voor nieuwe banden en had vervolgens de pech dat Robert Kubica in zijn baan kwam, terwijl hij op weg was naar de uitgang van de pits. De Nederlander moest in de remmen en kwam uiteindelijk achter Hamilton terug op de baan.

Hamilton kwam in de ronde die volgde echter klem te zitten achter Charles Leclerc, wat Verstappen de kans gaf om het gat met de Mercedes te dichten. De regerend wereldkampioen wist pas aan het einde van de ronde voorbij te komen aan de Ferrari. Verstappen was inmiddels ook aangehaakt en ging direct langs Leclerc, waarna hij Hamilton met behulp van DRS bij de eerste bocht kon passeren. Hamilton deed bij de vierde bocht nog een poging om de Red Bull terug te pakken, maar tevergeefs.

“Kom op jongens, geef me informatie als mijn batterij leeg is. Fuck!”, kwam Hamilton geïrriteerd op de boordradio. Even later meldde hij op het rechte stuk: “Ik blijf met enorme afnames in vermogen kampen, jongens.” Waarop zijn engineer Peter Bonnington antwoordde: “Ik denk dat dat het effect is van de Strat 8. Je zit binnen een ronde weer op Strat 7-niveau's.” Hamilton werd daarna verzocht om middels ‘lift and coast’ de temperaturen in de auto te managen. “Heb ik een motorprobleem?”, vroeg Hamilton daarop. Bonnington: “Ik denk dat alles in orde is. De temperaturen zijn alleen aan de hoge kant. Je zit nog steeds in Strat 8.”

Mercedes vermoedt dat Hamilton moeite had om zich te verdedigen ten opzichte van Verstappen door de manier waarop het team momenteel de motor en batterij inzet rond de pitstops. “Er was geen probleem met de batterij van Lewis, in de zin van dat er geen probleem was met de hardware”, laat Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, weten. “We waren alleen naar een bepaalde modus gegaan toen we aan de undercut begonnen. Hierdoor leverde de power unit een hoeveelheid energie die niet lang vol te houden is. Dit gebeurt tijdens de ronde voor de pitstop en de ronde erna. Het gevolg hiervan is dat op een gegeven moment de batterij leeg is en de prestaties afnemen. We moesten echter alles geven als we de undercut tot een succes wilden maken. Maar we gaan deze week kijken of de wijze waarop wij met de beschikbare energie omgaan, wel efficiënt genoeg is, en of we het op een betere manier hadden kunnen aanpakken zodat Max ons niet voorbij was gegaan op het rechte stuk.”

Het feit dat Kubica voor de neus van Verstappen verscheen in de pits, zorgde ervoor dat de Nederlander ruim achter de Brit terugkeerde op het circuit. “Als we hadden geweten dat de Williams Max zou ophouden in de pits, dan hadden we het een stuk rustiger aan kunnen doen”, erkent James Allison, de technisch directeur van de kampioensformatie. “Maar dat is allemaal achterafgepraat.”

Met medewerking van Adam Cooper

