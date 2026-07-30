Mercedes onder de indruk van ‘flinke’ McLaren-upgrade na nederlaag in Hongarije

Mercedes was onder de indruk van de overwinning van Lando Norris aan boord van de opgewaardeerde McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije van afgelopen weekend, terwijl het zijn eigen inspanningen toelichtte om zowel de betrouwbaarheid als de prestaties te verbeteren.

Norris maakte in Boedapest een einde aan Mercedes' perfecte polepositionreeks in 2026, voordat hij de race van zondag domineerde en de renstal uit Woking haar eerste grandprixzege van het seizoen bezorgde.

Dat gebeurde nadat McLaren een herontworpen vloer op de door Mercedes aangedreven MCL40 had gemonteerd, waarover Mercedes sprak in zijn nieuwe interne podcast, de Nu Silver Arrows Radio Show.

Mercedes' deputy technical director Simone Resta zei: "Het is zeker een aanzienlijke update en die moet invloed hebben gehad op hun prestaties.

"Maar als je ook kijkt naar het verschil tussen hun twee auto's, is dat eveneens aanzienlijk. Over het algemeen hebben we gezien dat McLaren als team dit jaar bij veel gelegenheden goed heeft gepresteerd, met wat schommelingen tussen de twee coureurs wat betreft wie de snelste is.

"We hebben dit jaar al telkens sterke prestaties van Norris gezien. En misschien zat hij met de auto en de afstelling in deze omstandigheden en met het bandenmanagement heel goed in zijn vel en voerde hij het heel goed uit. Dus ik denk dat het waarschijnlijk een combinatie van beide aspecten is."

Het huidige seizoen begon met dominantie van Mercedes, dat de eerste zes Grands Prix vanaf pole won, maar Ferrari en McLaren hebben sindsdien allebei races gewonnen dankzij upgrades.

Nu, na in de laatste drie weekenden 26 punten te hebben teruggepakt, staat Ferrari met een achterstand van 72 punten op kampioenschapsleider Mercedes bij het ingaan van de zomerstop.

Ondanks dat de radicaal nieuwe chassis- en motorreglementen veel ruimte boden om het veld uiteen te trekken, zei Resta dat Mercedes had verwacht dat de concurrentie zo dicht bij elkaar zou zitten als in de afgelopen maanden het geval is geweest.

"Ja, dat hadden we in grote lijnen verwacht," zei de voormalige Ferrari-man. "Natuurlijk begin je het seizoen alleen met vraagtekens over mogelijke andere uitdagers, maar uiteindelijk is het verlopen zoals we hadden verwacht.

“Het is geweldig om te zien dat deze teams zich ontwikkelen, misschien volgens een heel iets ander ontwikkelingsscenario, met verschillende upgrades op verschillende momenten. Het is mooi om wat fluctuatie in prestaties te zien, wat de races volgens mij behoorlijk interessanter maakt."

Een factor in de opmars van de concurrentie is Mercedes' aanhoudende problemen met de power unit en andere betrouwbaarheidskwalen, die het team in de eerste seizoenshelft talrijke punten hebben gekost.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Resta beloofde dat het team zijn problemen met "niet-aflatende inzet" aanpakt.

"Ik denk dat dit het gevolg is van het hogere niveau in de Formula 1," voegde de Italiaan toe. "Je moet er echt alles uit persen in elk afzonderlijk aspect, en we hebben het geluk dat we veel ervaring in het team hebben.

“We hebben goede processen, goede tools. We moeten gewoon echt onze niet aflatende inzet blijven leveren om ze één voor één, met de juiste prioritering, raak aan te pakken.

"Niets emotioneels, gewoon rationeel analyseren, zorgen dat we op het juiste moment de juiste oplossing hebben en dit proces versnellen. We zullen een beter team zijn nadat we dit allemaal hebben opgelost."

Intussen weegt Mercedes zijn eigen upgradeprogramma voor de tweede helft van 2026 af, nadat het heeft gezien dat zijn rivalen tot nu toe veel grotere pakketten hebben gebracht.

"Dat zijn de gesprekken die op dit moment plaatsvinden," zei deputy team principal Bradley Lord. "Wanneer brengen we de performance die in de windtunnel zit of zich momenteel een weg door de fabriek baant?

"Bij welke races introduceren we die, waar komen dingen met de ADUO-mogelijkheid op de power unit, met de aero-upgrades op het chassis ook? En ervoor zorgen dat we dat op de juiste manier doseren en onszelf niet laten struikelen door te snel bijna te ver te willen gaan."

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