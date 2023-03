Mercedes wil ondanks dramatische F1-start niet ‘vingerwijzen’

Het team dacht dat de problemen van vorig jaar opgelost waren met de introductie van de W14, maar de formatie kon tijdens de GP van Bahrein niet aanhaken bij Red Bull Racing en Ferrari. Het team gaat terug naar de tekentafel om een nieuw concept uit te werken, het team zoekt intussen naar verbetering om op korte termijn niet te veel averij op te lopen. Lewis Hamilton uitte zijn kritiek openlijk omdat het team volgens hem niet geluisterd had naar de wensen voor de nieuwe wagen. Het team publiceerde zaterdag een open brief met de oproep om achter het team te blijven staan.

“Aan onze fans”, schrijft het team. “Bahrein was pijnlijk. Het was pijnlijk voor ons allemaal nadat we gedreven begonnen aan een nieuw seizoen waarin we willen vechten voor het kampioenschap. Het is pijnlijk dat we zoveel energie gestopt hebben in een auto die niet aan de verwachtingen voldoet. We weten dat het de fans ook pijn doet. De passie en steun van onze fans is zo belangrijk, we weten dat de pijn hetzelfde is. Onze situatie is niet zoals we het graag gewild hadden, maar zo is het nu eenmaal. Dat is de realiteit. De simpele vraag is: wat kunnen doen en wat gaan we doen?”

Het team waakt ervoor om met vingers te wijzen naar de schuldigen en hoopt dat de fans als één blok achter de formatie blijven staan. “We zullen niet panikeren of wanhopig reageren”, staat verder in de brief. “In een wereld als F1 willen mensen snel met vingers wijzen of een zondebok zoeken. Maar wij zijn beter dan dat. Binnen het team hebben we gesproken over de moed om te falen, onze verantwoordelijkheid en de kracht om tegenslag als kans te zien. We zijn open en eerlijk over onze positie. We werken keihard aan het herstel, we zijn bezig met een plan en kijken wat op termijn moet gebeuren om weer te winnen. We hebben voor de komende races al ontwikkelingen in de pijplijn en er komt meer. Dit zal niet meteen de oplossing zijn, we hebben geen wondermiddelen.”

Hoewel Mercedes in Bahrein niet ver achter Ferrari eindigde, voldeed het team bij lange na niet aan de verwachtingen. “We weten waar we willen staan en niemand staat te kijken van de berg die we moeten beklimmen. Het wordt niet eenvoudig, maar wat is de lol als het makkelijk is. Hier worden karakters gevormd, hier wordt het team beter van. We doen dit samen. Van Toto, Lewis en George tot alle mensen op de fabrieken in Brackley en Brixworth. We omarmen deze uitdaging.”

De volledige brief is hier te lezen op de website van Mercedes.