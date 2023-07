Nyck de Vries was van 2020 tot en met 2022 al test- en reservecoureur bij het Mercedes F1-team. Ook de klantenteams van het merk met de ster - McLaren, Aston Martin en Williams - konden een beroep doen op de Fries als zij een vervanger nodig hadden. Het laatstgenoemde team deed dat afgelopen seizoen op Monza, toen Alexander Albon niet kon rijden. De Vries maakte in Italië met een negende plek dusdanig veel indruk dat hij een racecontract bij AlphaTauri in de wacht sleepte.

Bij AlphaTauri kon De Vries echter niet imponeren, wat hem na de Britse Grand Prix zijn stoeltje kostte aan Daniel Ricciardo. De coureur uit Uitwellingerga wordt in het geruchtencircuit gelinkt aan een terugkeer naar de Formule E. In die klasse werd hij in 2021 wereldkampioen namens Mercedes. De Duitsers staan open voor een terugkeer van De Vries als test- en reservecoureur van het F1-team, al wordt die functie inmiddels ook ingevuld door Mick Schumacher na diens gedwongen vertrek bij Haas eind 2022.

Andrew Shovlin, de technisch directeur van Mercedes, vermoedt echter dat De Vries zich wil focussen op het vinden van een racezitje, al dan niet in een ander kampioenschap. “Ik denk dat Nyck meer zoekt dan alleen simulatorwerk. Hij wil racen”, aldus Shovlin. “Ik heb alleen met hem geappt en hij zei dat hij me op de hoogte zal houden van zijn plannen. Hij is zeker heel nuttig voor ons geweest en hij zou welkom zijn om in die rol terug te keren. Maar ik vermoed dat zijn focus ligt op het vinden van een racezitje. Als dat niet in de Formule 1 is, dan wel in een andere grote en competitieve klasse.”

Aan de kwaliteiten van De Vries zal het niet liggen, benadrukt Shovlin: “Hij is duidelijk heel getalenteerd: hij is een Formule 2-kampioen en een Formule E-wereldkampioen, wat een heel lastig kampioenschap is om te winnen. Hij zal ernaar streven om weer in een winnend stoeltje te komen”, besluit Shovlin.

