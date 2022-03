Mercedes nog niet bezorgd over F1-titelkans: "Kalender in ons voordeel"

Waar de buitenwereld tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein nog aan verstoppertje spelen dacht, bleek Mercedes tijdens het eerste raceweekend daadwerkelijk achter de feiten aan te lopen. Op de grid moesten Lewis Hamilton en George Russell genoegen nemen met de plekken vijf en negen en een dag later hadden Ferrari en Red Bull halverwege de race al een 'gratis' pitstop. "Het beeld van Bahrein was eigenlijk zoals we hadden verwacht", legt George Russell in Saudi-Arabië nog eens uit. "Veel mensen dachten dat we aan het sandbaggen waren en bij de eerste race wel voor de overwinning zouden vechten, maar wijzelf wisten echt wel wat onze beperkingen zouden zijn."

Door de dubbele uitvalbeurt van Red Bull oogt de WK-stand echter nog best aardig. "We zijn met een goed resultaat weggekomen, ja, al was dat niet op basis van de pure snelheid. Maar goed: je moet er wel zijn om te kunnen profiteren en we hadden vooraf zeker voor dit resultaat getekend." Het is precies wat Russell momenteel als codewoord aanduidt bij Mercedes: schadebeperking.

Kalender nu in het voordeel van Mercedes

Geluk bij een ongeluk is dat de kalender volgens Russell ietwat in het voordeel van Mercedes is. Doordat de races elkaar in de eerste maanden nog niet zo snel opvolgen, valt het puntverlies in de titelstrijd nog wel te overzien. "In de Formule 1 veranderen dingen doorgaans erg snel. Wij hebben het geluk dat de kalender aan het begin van dit seizoen nog niet zo volgepakt is. Zelfs als dit probleem onze enkele maanden gaat kosten, dan hebben we nog maar zes à zeven races van de 23 gehad. Als je pas na de zomerstop pas echt uit de startblokken komt, maak je nog steeds een kans", laat Russell aan onder meer Motorsport.com weten.

Teamgenoot Lewis Hamilton heeft een vergelijkbare mindset. "We hebben problemen en proberen die op te lossen, maar ik weet dat er potentie in de auto zit. Ik twijfel er ook niet aan dat ik de best mogelijke groep mensen achter mij heb om de problemen te verhelpen. In dat opzicht voel ik nog niet veel stress, al wil ik natuurlijk wel zo snel mogelijk een rol spelen in het gevecht vooraan."

Wat kan Mercedes in Jeddah?

Hamvraag is natuurlijk of dat in Saudi-Arabië al kan of dat het daar nog om het oprapen van de kruimels gaat. "Er is veel werk verricht in de voorbije drie dagen. We weten inmiddels welke problemen we hebben en zoeken nu naar de precieze oorzaken en manieren om het op te lossen zonder rondetijd in te leveren", zegt Hamilton. "Maar doordat we maar drie dagen tussen beide races hadden, kunnen we dit weekend nog niet veel verandering verwachten. Hopelijk hebben we wel enkele richtingen of dingen gevonden die we kunnen proberen. Voor een coureur maakt dat het ook interessant. We stappen vanmiddag in de auto en kijken of er al iets te vinden valt, maar de concurrentie is nog steeds erg sterk."

Eveneens interessant is hoe de W13 straks over het Jeddah Corniche Circuit stuitert. Met de lange rechte stukken zou porpoising een nog grotere rol kunnen spelen dan in Bahrein. "Het circuit in Bahrein is natuurlijk ouder. Dit is nieuw en supersnel, maar de ondergrond is wel heel anders. Daar zullen de banden anders op reageren en als we dat stuiteren nog steeds hebben, worden die lange rechte stukken niet echt prettig...", weet Hamilton voorafgaand aan de eerste training al.

