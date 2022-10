Mercedes wil nieuwe voorvleugel wel inzetten tijdens GP Mexico

Tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten introduceerde Mercedes een nieuwe versie van de voorvleugel van de W13. Deze nieuwe vleugel was onder meer voorzien van aangepaste endplates, maar het opvallendste nieuwigheidje was de toevoeging van een reeks slot gap seperators. Teams mogen daar acht stuks van gebruiken om de diverse flaps van de voorvleugel aan elkaar te verbinden en zo te voorkomen dat ze onder hoge druk te veel gaan bewegen. De oplossing van Mercedes is echter ietwat opzienbarend te noemen, doordat zij hebben gekozen voor veel grotere kleine elementen dan teams in het verleden hebben gedaan. Vermoedelijk heeft de renstal dat gedaan om de luchtstromen beter te kunnen sturen.

Uiteindelijk heeft Mercedes nieuwe voorvleugel niet gebruikt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat was een bewuste keuze, stelt trackside engineering director Andrew Shovlin. "De reden dat we er in Austin niet mee hebben gereden, is dat we maar één exemplaar van het onderdeel hadden. Als het onderdeel beschadigd was geraakt tijdens de kwalificatie, dan had de coureur die de vleugel beschadigd zou hebben achteraan moeten starten", legt hij uit in de debrief-video van Mercedes. Wat bovendien ook niet meehielp, was de bandentest die Pirelli in Austin uitvoerde tijdens de tweede training. "Met het drukke programma van de bandentest in VT2 hadden we ook niet echt de tijd om het onderdeel te evalueren."

Toch heeft Mercedes absoluut nog geen definitieve streep door de nieuwe voorvleugel gezet, legt Shovlin uit. "In Mexico zullen we meer exemplaren van het onderdeel hebben. Op vrijdag gaan we ermee rijden om te controleren of het allemaal werkt zoals verwacht. Op dit moment is het plan dat we gewoon met die vleugel gaan racen", aldus Shovlin. De vraag is echter of het om precies dezelfde voorvleugel gaat. Het ontwerp heeft de aandacht van de concurrentie al getrokken met de slot gap separators, waarover mogelijk geprotesteerd gaat worden. Zij betwisten namelijk dat deze kleine elementen alleen bedoeld zijn om de vleugelelementen uit elkaar te houden. Aangezien Mercedes weinig voelt voor een protest tegen de vleugel, overweegt de renstal volgens technisch directeur Mike Elliott om aanpassingen door te voeren.

Mercedes bespreekt de belangrijkste onderwerpen na de GP van de Verenigde Staten