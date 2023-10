Even leek Mercedes in Austin zelfs op eigen kracht in staat te zijn om de Red Bull van Max Verstappen te verslaan, maar Lewis Hamilton kwam enkele rondes tekort om een serieuze aanval in te kunnen zetten. Tot overmaat van ramp werd de Brit enkele uren na de race uit de resultaten geschrapt. De skid blocks van zijn Mercedes waren namelijk meer versleten dan de reglementen voorschreven. Dit was onder andere het gevolg van een te lage afstelling van de auto op het hobbelige circuit in Texas.

Op vrijdag werd een nieuwe variant van de vloer onder beide Mercedessen geschroefd. Met een aantal snelle bochtencombinaties was dit circuit de uitgelezen kans om één van de zwaktes van het Duitse team te doorgronden. In Japan werd namelijk duidelijk dat het team veel tijd verloor door de snelle, doordraaiende S-bochten. Volgens teambaas Toto Wolff was er op COTA - waar in de eerste sector een vergelijkbare bochtencombinatie als in Japan is - een duidelijke verbetering te zien. “In de Esses in Japan waren we erg langzaam. Hier [in Austin] was het onze beste sector, dus over het algemeen moeten we tevreden zijn.”

Ook Mike Elliot – chief technical officer bij Mercedes – kan zijn optimisme niet onderdrukken als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn oordeel over de upgrades. “Voorzichtig optimistisch, denk ik”, reageert hij. “We kwamen hier om een aantal onderdelen uit te proberen in de hoop goede signalen voor volgend jaar te ontvangen. Maar we zijn natuurlijk beperkt in wat we kunnen doen met de auto van dit jaar, aangezien er grotere veranderingen aan komen voor de auto van volgend jaar. Om dan op dit circuit zo goed te gaan, terwijl we het gevoel hadden dat de snelle secties lastig voor ons zouden zijn, is een goed teken.”

Volgens Elliot was de vloer bedoeld om de prestaties in hogesnelheidsbochten te verbeteren, zonder compromissen te sluiten op andere aspecten. “We zijn recent niet heel goed geweest op snelle circuits”, gaat hij verder. “We hadden het in Japan best lastig. Dit pakket was dus bewust gericht op het verbeteren van snelle secties, maar wel op een manier dat we niet extra instabiliteit zouden creëren.”

De sleutel om Red Bull te verslaan?

Volgens Elliot is de prestatie in snelle bochten niet het enige aspect dat verbeterd moet worden om aan te haken bij Red Bull. “Zij hebben nog steeds de snelste auto. Ik denk dat de gaten kleiner worden, en dat is wat we willen. Wij moeten bedenken hoe we dat laatste beetje uit de auto kunnen halen. Ik denk dat er een aantal dingen is waarvan we weten dat we ze voor volgend jaar willen aanpakken, maar ik ga die natuurlijk niet verder toelichten. Ik denk dat het vanuit allerlei verschillende hoeken een klein beetje moet gaan komen. Maar zoals altijd, zal de meeste performance gewonnen worden door de aerodynamica”, aldus de Brit.