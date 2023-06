Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell klagen dit seizoen veelvuldig over het vertrouwen, of beter gezegd het gebrek daaraan, dat ze hebben in de achterkant van de W14. Dit heeft deels te maken met de naar voren verschoven cockpitpositie en een oplossing daarvoor zal zich pas voordoen wanneer er volgend jaar een compleet nieuw chassis wordt gebouwd. Als onderdeel van de B-spec van Mercedes in Monaco - waarvan het meest opvallende toch wel de gereviseerde sidepods waren – heeft het Duitse team een geüpdatete voorwielophanging op de auto geschroefd. De herplaatste arm van de ophanging was zodanig ontworpen dat het beter zou samenwerken met de nieuwe sidepods.

Naast een betere luchtstroom en koeling kan de herziene ophanging ook voor meer stabiliteit zorgen. Engineering director Andrew Shovlin legt namens Mercedes dan ook uit: “Het is zaak om met de geometrie te spelen en de luchtstroom te wijzigen, waarmee we kunnen proberen om meer stabiliteit in de auto te krijgen. Het geeft ons ook meteen meer vrijheid. Het probleem dat we voorheen altijd kenden was namelijk om zowel een goede voorkant bij de apex te hebben als ook stabiliteit bij het aanremmen en insturen. De balans tussen die elementen konden we nooit goed vinden. We hadden telkens of een zwakke achterkant bij het insturen of een zwakke achterkant midden in de bocht. Hopelijk hebben we de juiste richting gevonden met de updates.”

Echter, aangezien de upgrades midden in het seizoen op het originele concept van de W14 gezet worden en er onder het budgetplafond geen nieuw chassis kan komen, betekent het dat Mercedes compromissen moet sluiten. Shovlin denkt daardoor dat de ophanging, vooral aan de achterzijde, één van de grote aandachtspunten gaat worden richting 2024. “In principe hebben we dit jaar een nieuwe ophanging gebouwd. Ophangingen zijn duur om te ontwikkelen. Met het budgetplafond kijken we altijd naar de situatie in het kampioenschap. We weten niet hoeveel we nog kunnen doen, maar ik verwacht niet dat we nog hele grote slagen gaan slaan. Wat we ons wel realiseren is dat we van hieruit veel meer ontwikkelingstrajecten in kunnen. Die programma’s zijn in werking gezet.”

Focus op performance huidige auto vinden

Mercedes moet naast het doorontwikkelen van de auto ook roeien met de riemen die het heeft. De B-spec van de W14 is flink veranderd ten opzichte van het originele ontwerp, dus het is zaak dat het team zich tegelijkertijd bezighoudt met het begrijpen van de upgrades. “De grootste uitdaging blijft altijd hoe je de aerodynamica en de dynamiek van de auto samen kunt laten komen en verder kunt optimaliseren. Ieder team houdt zich daar nu mee bezig. We moeten kijken waar er nog mogelijkheden liggen en hoe je deze samenbrengt met auto zodat het één groot geheel wordt”, besluit Shovlin.