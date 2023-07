Het Oostenrijkse Grand Prix-weekend liep voor Lewis Hamilton op nagenoeg niets uit. De Brit finishte in Spanje en Canada op het podium, maar kwam in Spielberg niet in de buurt van het ereschavot. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met de remmen, de snelheid van de W14 en liep zelf een straf op vanwege het overschrijden van track limits. Meermaals deed hij zijn beklag via de boordradio over de snelheid van de auto en het feit dat andere rijders ook de baanlimieten overschreden. Mercedes-teambaas Toto Wolff greep uiteindelijk in: "Lewis, ik weet dat de auto niet goed is. Probeer gewoon te rijden!", riep de Oostenrijker tijdens de race richting de 38-jarige coureur.

"Er was veel discussie over track limits en of ze al dan niet werden gehandhaafd. Ik wilde er gewoon voor zorgen dat we beste zouden halen uit ons pakket, dat niet presteerde. We moesten er het beste van maken", legt Wolff na de wedstrijd aan onder meer Motorsport.com uit. "Soms is er een moment waarop je iedereen moet kalmeren, maar ik bedoel het allemaal goed."

Al een aantal maanden wordt er gespeculeerd over de Mercedes-toekomst van Hamilton. Zijn huidige contract loopt eind dit F1-seizoen af en tot op heden is er nog geen nieuwe krabbel gezet. In Spanje en vlak voor Canada riepen zowel Wolff als Hamilton dat het een kwestie van dagen was, maar er is voorlopig nog niets gebeurd. Op de vraag of de radiocommunicatie in Spielberg invloed heeft op de toekomst van Hamilton, antwoordt zijn chef: "Je moet eens horen hoe we soms aan de telefoon of in een vergadering tegen elkaar praten. Dit is niets. Dus ik weet wel zeker van niet. Ik denk dat iedereen in het team een slecht weekend heeft gehad en dat maakt ons alleen maar sterker."

De reden dat er nog geen nieuwe deal is gesloten, komt volgens de teambaas omdat het Duitse merk alles tot in de puntjes op orde wil hebben. "We willen het helemaal goed doen, tot in elk detail. Soms zit je in een situatie waarbij alles aan bod moet komen", gaat hij verder. "Dit is overigens totaal geen discussie over geld. Het gaat over de toekomst. We willen het goed doen en optimaliseren. We praten niet meer over de lengte of over geld. Het gaat om heel andere onderwerpen." Uit Wolffs reactie blijkt dat de duur van het contract al vaststaat, maar hoe lang blij Hamilton nog aan? "Een tijdje. Ik begrijp de Britten nooit. Zij bedoelen met een paar twee, terwijl de Amerikanen met een paar juist meer bedoelen. Het is in ieder geval voor meerdere [jaren]." Kondigt Mercedes deze week de nieuwe deal aan? "Nee!", antwoordt Wolff kort.

Video: Wolff kalmeert Hamilton tijdens Oostenrijkse F1 Grand Prix