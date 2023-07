Vanaf het moment dat de huidige set regels in werking is getreden, kijkt het team tegen een achterstand aan. Ook in 2023 is dat het geval, aan het begin seizoen moest de Duitse renstal veel tijd en geld steken in het ontwikkelen van een nieuw aerodynamisch concept. Er werd afscheid genomen van het 'zero pod'-concept en de sidepods keerden terug op de auto. Nadat deze update doorgevoerd was, was het team veel tijd kwijt aan het volledig begrijpen van het nieuwe concept.

Track side engineering-directeur Andrew Shovlin liet in een video weten dat door de problemen vroeg in het seizoen echte verbeteringen niet gezocht konden worden: "We kunnen stellen dat sinds de nieuwe regels van toepassing zijn en hoe onze auto's daarin werken, we veel gefocust zijn op het oplossen van de grote problemen. Eerst was het stuiteren een probleem, nu hebben we meer problemen met de balans gehad. We willen een snellere auto hebben, daar is meer voor nodig dan alleen het vinden van performance."

Waar Mercedes stapje voor stapje naar voren komt, is McLaren naar voren geschoten nadat het team met nieuwe updates kwam. Shovlin hoopt dat zijn team, naast direct een goede auto te presenteren, een bolide kan bouwen waar veel ontwikkelmogelijkheden voor mogelijk zijn. "Je ziet dat veel teams veel performance weten te vinden en dat moet je wel zien te vinden. We zijn nu minder gefocust op de lange lijst aan dingen dat we willen verbeteren, maar op het vinden van een snellere rondetijd. We hopen dat met deze stappen we weer regelmatig poles kunnen scoren en voor overwinningen kunnen vechten."

Niet competitief in Hongarije

Shovlin ging ook nog in op de reden waarom Mercedes in Hongarije tijdens de race niet competitief was, terwijl Lewis Hamilton vanaf pole mocht beginnen: "We hadden verwacht dat onze auto andere koeling nodig had dan dat in werkelijkheid zo bleek te zijn. Daardoor raakte onze auto oververhit. We moesten daarom onze coureurs vragen eerder van het gas te gaan en in het begin van de bocht niet direct hard te remmen. Dat hielp met het koelen van de motor, maar kostte tijd. Ook konden we daardoor de auto's voor ons niet goed aanvallen."

Nadat de Mercedessen in schonere lucht kwamen, was aanvallen volgens de Britse engineer weer mogelijk: "De auto was toen beter gekoeld. De pace was beter en de bandendegradatie was goed. Het einde van onze stints zagen er beter uit dan het begin van de stints. Dat kon je zeker bij George [Russell] zien, aan het einde van zijn eerste stint reed hij erg snel."