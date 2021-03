Wolff grapt over verborgen vloer: "Jullie zullen versteld staan"

Waar alle journalisten en fans bij de autopresentatie meteen naar de vloer keken, kwamen ze al rap bedrogen uit. Mercedes had de nieuwe vloer namelijk bedekt en toonde alleen een egaal oppervlak. Technisch directeur James Allison legde uit waarom: concurrenten nog niet wijzer maken dan dat ze al zijn, dat is het devies. "We willen niet dat onze tegenstanders het nu al kunnen zien. Anders gaan zij vergelijkbare dingen uitproberen in hun windtunnels."

Vrees voor kopieergedrag richting seizoensopener

De aanpak van Mercedes - die overigens niet zoveel afwijkt van Red Bull, dat ook nog maar weinig heeft laten zien - roept de vraag op of men na DAS een nieuw konijn uit de hoge hoed heeft getoverd. "Natuurlijk hebben we daar een nieuwe supertruc verstopt, anders hadden we het wel laten zien. Jullie zullen allemaal nog versteld staan als jullie het zien", grapt Wolff in gesprek met onder meer Motorsport.com.

Daarna wordt de toon van Wolff iets serieuzer: "Er zitten tien dagen tussen onze presentatie en de eerste testdag. Als wij nu alles al laten zien, dan geven we de concurrentie extra opties. Ze kunnen de dingen dan bekijken, evalueren en misschien zelfs doorrekenen met CFD-modellen. Daardoor zouden ze bij de eerste, tweede of misschien derde race met een vergelijkbare update op het circuit kunnen komen. De periode van tien dagen, tussen onze presentatie en de test, is gewoon te groot. We kunnen het ons niet veroorloven om zo vroeg al alles te laten zien."

'Marginal gains' maken het verschil in 2021

Des te meer omdat de vloersectie de grootste verandering in het reglement van 2021 is. De FIA heeft een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven, idealiter om tien procent aan downforce te verliezen. Teams doen er vanzelfsprekend alles om dat verlies beperkt te houden. Het gaat volgens Wolff om de zogenaamde 'marginal gains', een bekende term binnen Mercedes. "Als je een volledig nieuw technisch reglement hebt, dan begint iedereen met een leeg vel papier. Dan is de kans groot dat één team punten scoort met innovaties die een ander team over het hoofd heeft gezien. Maar in een jaar zoals dit, waarin het om een evolutie van het bestaande reglement gaat, draait het veel meer om de marginale winstpunten."

"Die marginal gains worden een stuk belangrijker, ondanks dat ze een deel van de vloer hebben gehakt en de gevolgen qua downforce best ingrijpend zijn. Maar je praat niet meer over tienden, maar over honderdsten die het verschil maken. Dat is bijzonder interessant. De zoektocht naar marginal gains kan sowieso net zo interessant zijn als het zoeken naar grote winstpunten in een nieuw reglement." Wolff benadrukt verder dat Mercedes niet per se tegen verandering is, ook niet als dat betekent dat de dominante positie in gevaar komt. "We zijn niet tegen het aanpassen van de regels, we zien zoiets eerder als een nieuwe kans."

VIDEO: Allison geeft tekst en uitleg over de nieuwe Mercedes W12