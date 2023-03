Mercedes: “Gaan niet andere teams achterna met nieuwe sidepod”

Mercedes baarde een jaar geleden opzien door een auto te introduceren met opvallend kleine sidepods. Hoewel het team uit Brackley vorig jaar een bijzonder moeizaam F1-seizoen kende met de W13, hield men voor 2023 vast aan de zogenoemde zeropod. Teambaas Toto Wolff gaf bij de lancering van de W14 echter aan dat Mercedes tijdens het seizoen naar een ander concept voor de sidepod zou kunnen overstappen.

Gevraagd waarom Mercedes besloten heeft om het jaar wel aan te vangen met minimale sidepods, laat Elliott weten: “Dit is het pad dat we vorig jaar zijn ingeslagen met de ontwikkeling van de auto. We hebben veelvuldig naar andere oplossingen gekeken, maar we komen steeds weer uit bij wat we nu hebben, als zijnde de oplossing die het beste voor ons werkt. Of het voor de lange termijn ook de beste oplossing is? Daar zullen we achter moeten komen. Maar zoals Toto al heeft aangegeven, is er nieuw bodywork in aantocht. En dat zal niet lijken op waar de anderen mee rijden en zal ook niet lijken op wat we nu hebben. Het zal er anders uit gaan zien.”

Op de vraag van Motorsport.com of Mercedes al een idee heeft wanneer het nieuwe bodywork op de auto verschijnt, zegt Elliot: “Er komt een nieuwe sidepod aan, maar het kost tijd om de onderdelen te produceren en het kost tijd om de onderdelen die zich onder het bodywork bevinden aan te passen. Maar we zullen er zo snel mogelijk mee komen.”

Mercedes kende een jaar geleden na een moeizame start met de W13 een betere tweede seizoenshelft. Menigeen was in de veronderstelling dat het merk met de ster de stijgende lijn in 2023 zou doortrekken. Maar vooralsnog lijkt Mercedes niet de snelheid te hebben om dit jaar voor de overwinningen mee te doen. Elliott is niettemin van mening dat Mercedes er momenteel sterker voor staat dan vorig jaar. “Een jaar geleden waren we enorm aan het worstelen met een auto die stuiterde. Afgelopen winter hebben we veel van de problemen die we hadden echter weten op te lossen. We hebben nu een beter pakket om mee te werken. Maar tijdens de drie testdagen hebben we voor mijn gevoel nog niet het beste uit de auto weten te halen. Met name de tweede testdag verliep niet naar wens. Dus we zijn nog steeds over de auto aan het leren, al is er na de test ook al veel geleerd.”

