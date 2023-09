Mercedes verklaart waarom nieuw F1-contract Hamilton vertraging opliep

In de aanloop naar de Grand Prix van Italië tekende Lewis Hamilton een nieuw contract dat hem tot en met 2025 aan Mercedes verbindt. De deal liet relatief lang op zich wachten, want al vroeg in het jaar gaven zowel de coureur als de renstal aan dat ze in gesprek waren om het oorspronkelijk eind 2023 aflopende contract te verlengen. De vertraging leidde uiteindelijk zelfs tot geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn kansen elders aan het aftasten was of juist helemaal niet verder wilde in de Formule 1. Hamilton en Mercedes gaven zelf intussen meermaals aan dat de nieuwe verbintenis in hoofdlijnen al wel stond, maar dat de laatste fase met het papierwerk langer duurde doordat advocaten ernaar moesten kijken.

Nu het contract eindelijk is getekend, verklaart teambaas Toto Wolff dat de totstandkoming van het contract niet lastiger was dan in eerdere instanties. De Oostenrijker verklaart dat de meeste tijd uiteindelijk verloren ging aan het oplossen van kleine kwesties. "In juni, juli waren Lewis en ik het wel eens over de belangrijkste voorwaarden", legt Wolff uit het proces richting het verlengen van het contract. "Daarna kabbelde het gewoon voort en vervolgens kwam de zomerstop. Uiteindelijk waren het dingen als marketing waar wat tijd overheen ging, niet de grote relevante onderwerpen. Soms kan het met advocaten tijd kosten, hoewel die van ons natuurlijk geweldig zijn."

Hamilton wacht sinds de GP van Saudi-Arabië van 2021 op een overwinning, maar desondanks is hij nog altijd een van de grote publiekstrekkers in F1. Daarom is ook F1 CEO Stefano Domenicali zeer tevreden dat de Brit de komende jaren nog in de sport te zien is. "Ik ben heel blij met het besluit van Lewis. Hij is een buitengewone coureur en ik denk dat hij nog één doel heeft: zijn achtste wereldtitel", zegt Domenicali. "Ik weet zeker dat hij zich uitstekend voelt, hij heeft veel vertrouwen in het team en vanuit sportief oogpunt is het prettig om te weten dat hij erbij is. Bovendien is Lewis in staat geweest om de Formule 1 met heel verschillende werelden te verbinden en dat is zonder twijfel positief nieuws voor F1 als geheel."

