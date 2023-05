Mercedes kon zich vorig jaar met de W13 niet in de titelstrijd mengen, maar zag naarmate het seizoen vorderde genoeg potentie in het bijzondere concept met de smalle sidepods. Het team uit Brackley hield daarom vast aan dat concept, maar dat bleek ook dit seizoen nog niet de succesformule.

In de hoop vooruitgang te kunnen boeken is er bij Mercedes' technische afdeling flink wat veranderd, met de banenruil van Mike Elliott en James Allison voorop. Laatstgenoemde keert weer terug als technisch directeur van de Duitse autofabrikant terwijl Elliott de rol van chief technology officer op zich neemt en meer op de achtergrond aan de slag gaat. De twee kwamen tot de conclusie dat deze banen beter werken voor hen en hopen zo Mercedes vooruit te helpen.

Mercedes heeft aangegeven dat het een overstap naar een ander concept overweegt, inclusief een nieuw sidepod-ontwerp, maar Allison gelooft niet dat het team het over een compleet andere boeg moet gooien. Gevraagd door Motorsport.com naar zijn oordeel over de W14 en of hij het gevoel heeft dat het team voor 2024 iets heel anders moet proberen, antwoordt Allison: "Ik denk niet dat iemand van ons een grootscheepse opknapbeurt ooit als een goede of voorspoedige aanpak zou beschouwen. Als de regels veranderen moet je natuurlijk ook mee veranderen, maar techniek draait om iteratie."

Volgens Allison zou het dus niet verstandig zijn om alles weg te halen en weer helemaal vanaf nul te beginnen. "Alle auto's op de grid, van de top tot achteraan, zijn ongelofelijk goed en het is slechts een kwestie van hoe competitief ben je? Ben je de beste van de hele wereld? Je maakt gebruik van het platform dat je hebt en je kiest de wegen die het mogelijk maken om op de snelst mogelijke manier beter te worden. En bijna nooit, in feite nooit, zal je de boel afbreken en zeggen: 'Nee genoeg daarmee, laten we veranderen en iets totaal anders doen.'"

Ook in de ontwikkeling van de W14 is Mercedes niet van plan om te radicale dingen te proberen om de auto te verbeteren. "We zullen gewoon downforce toevoegen aan de auto en proberen om er niet te veel drag aan toe te voegen voor de hoeveelheid downforce die we toevoegen", legt Allison uit. "We zullen ook proberen om de balans van de auto te verbeteren. Ik denk niet dat er een auto met de perfecte balans is en die van ons is verre van perfect. We zullen er op aerodynamisch vlak aan werken en voor wat betreft het platform van de ophanging. Maar er is geen grote openbaring, alle dingen die onze auto sneller maken zouden elke auto op de grid sneller maken. Het is de truc om te proberen dat we deze dingen zo snel mogelijk introduceren zodat we een relatieve verbetering maken ten opzichte van onze concurrenten. Maar daar komt geen magie bij kijken", aldus de technisch directeur.