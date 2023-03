Mercedes zal zich 'niet schamen' als het Red Bulls RB19 kopieert

Bij Mercedes wordt momenteel hard nagedacht over de vervolgstappen nu het concept van de W14 niet goed genoeg blijkt om voor de zeges te strijden. Het team hield vast aan het concept van de 'zeropod', geïntroduceerd bij de W13 van vorig jaar, maar is geen succesnummer te noemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte na de Grand Prix van Saudi-Arabië duidelijk dat er niet alleen gekeken wordt naar aanpassingen aan de sidepods.

Mercedes heeft aangegeven dat CFD- en windtunnelwerk voor het nieuwe pad al veelbelovende resultaten heeft opgeleverd. Het team hoopt hier in de beginfase van de Europese toer van de Formule 1-kalender al gebruik van te kunnen maken. Deze switch zal ook invloed hebben op de rijhoogte van de bolide, evenals de manier waarop de auto afgesteld moet worden.

Met Red Bull als duidelijke favoriet kijkt de concurrentie uiteraard met een schuin oog naar concepten die zij over kunnen nemen. Ook Mercedes geeft toe dat zij de RB19 als inspiratie gebruiken. Dat is voor het team een bijzondere stap, aangezien zij vooral geloven in het ontwikkelen van eigen concepten. Maar, benadrukt Wolff, het gaat nu vooral om resultaten.

"Op dit moment hebben we geen dogmatisch beeld van hoe de auto eruit zou moeten zien", legt Wolff uit. "Het moet gewoon de snelst mogelijke auto zijn. En of die auto er dan uitziet als een Red Bull of als SpaceX, maakt mij niet uit. Hij moet gewoon snel zijn. Als het de Red Bull is, dan plaatsen we wel ergens een sticker van een kleine stier," grapt de Oostenrijker, "en dan zouden we ons er niet voor schamen als deze snel is."

Laaghangend fruit

Voor Mercedes is Aston Martin ook een inspiratiebron. Niet omdat zij sneller zijn, maar omdat zij van hun eigen concept zijn afgestapt om het voorbeeld van Red Bull te volgen. Dat biedt volgens Wolff hoop voor zijn team. "Dat wat Aston Martin heeft gedaan bewijst absoluut dat je binnen zes of zeven maanden zoveel tijdwinst kunt boeken, dat je zelfs vooraan kan rijden. Dat is voor ons allemaal goed om te zien, dat je nooit een seizoen moet afschrijven als je dit soort stappen kunt zetten."

Wolff geeft aan dat Mercedes inderdaad naar de sidepods kijkt, maar dat de 'grootste veranderingen' betrekking hebben op het vinden van de sweet spot van de auto in de afstelling. "We lagen vorig jaar te laag, nu weer te hoog. We denken te weten waar we naartoe moeten. De rest voor wat betreft de vloer en het bodywork volgt dan wel. Ik wil dus niet dwaas optimistisch lijken, maar we zien in ieder geval laaghangend fruit met dingen die bemoedigend zijn."