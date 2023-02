Mercedes niet overtuigd dat nieuwe F1-regels leiden tot betere duels

Eigenlijk zou de Formule 1 al in 2021 nieuwe technische reglementen krijgen, maar mede door het coronavirus werd de invoering ervan uitgesteld tot 2022. Vorig jaar verschenen de eerste auto's op de baan die onder de nieuw regels zijn ontworpen, met daarbij een belangrijke rol voor het teruggekeerde grondeffect. Dat principe zou er, in combinatie met simpelere aerodynamica, voor moeten zorgen dat auto's elkaar makkelijker moeten kunnen volgen en inhalen. Op papier lijkt dat heel behoorlijk gelukt gezien de forse toename in het aantal inhaalacties. Toch is Mike Elliott niet helemaal overtuigd dat de doelstelling bereikt is.

"Persoonlijk ben ik er geen enorme fan van en dat komt niet per se doordat we niet de beste auto hadden", zegt de technisch directeur van Mercedes tegen Motorsport.com. Hij ziet verbeteringen, maar op andere fronten wordt die progressie in zijn ogen tenietgedaan. "Als je kijkt naar wat we wilden doen met het verbeteren van het inhalen, dan kunnen de auto's zeker dichter bij elkaar rijden in de bochten. Maar ik betwijfel of we als gevolg daarvan niet het een en ander verloren hebben op de rechte stukken wat betreft de slipstream en de verminderde luchtweerstand. Voor mijn gevoel hebben we daardoor niet significant betere duels gezien, maar hebben we gewoon een andere set reglementen gekregen om mee te werken."

Rigoureuzer ingrijpen nodig in 2026?

Voor de engineers en ontwerpers van de teams is er qua werkwijze weinig veranderd, stelt Elliott. "Over het algemeen geldt voor de F1-engineers dat het gewoon een set reglementen is met een reeks beperkingen waarmee je om moet gaan. Je probeert een zo snel mogelijke auto te produceren en in zekere zin maakt het voor ons niet uit wat de uitkomst is", legt hij uit. "De uitkomst is dat de regels er voor ons zijn als een soort uitdaging die we moeten overwinnen. Belangrijker is echter wat de fans willen. Wat is ervoor nodig om echt goede races te krijgen en hoe kunnen we auto's maken om dat voor elkaar te krijgen? Hebben we met deze auto's een stap in de goede richting gezet? Wellicht, maar ik weet het niet zeker."

Als de Formule 1 in de toekomst een grotere stap wil zetten wat betreft de duels, dan pleit Elliott voor rigoureuzere oplossingen. Daar is F1 overigens al mee bezig, getuige het onderzoek naar de introductie van actieve aerodynamica in 2026. "We moeten iets doen dat heel anders is dan wat we nu hebben. Maar er zijn zeker technologieën die zorgen voor auto's die elkaar goed kunnen volgen in de bochten, maar die je ook een voordeel qua luchtweerstand geven op de rechte stukken", aldus Elliott. "De Formule 1 en de FIA werken naar de reglementen voor 2026 toe. Als je kijkt naar wat er al naar buiten is gekomen voor de toekomstige power units, dan moet dat samengaan met totaal andere reglementen voor het chassis. Hopelijk eindigen we dan met iets waarmee we een goede stap in die richting zetten."