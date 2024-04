Waarom Mercedes niet nu al met F1-auto van 2026 bezig is

Sinds de invoering van de grondeffect-regels heeft het Formule 1-team van Mercedes het heel moeilijk. Waar het in het vorig decennium nog domineerde, is het sinds 2022 slechts één keer gelukt om een overwinning te pakken. Dit seizoen is zelfs vechten voor het podium nog niet gelukt. Hier en daar wordt gesuggereerd dat het voor Mercedes goed zou zijn om de focus te verleggen op de 2026-auto's. Vanaf dat seizoen gaat een nieuw technisch reglement van kracht. Als de formatie uit Brackley daar nu al mee bezig zou gaan, dan zouden ze een grote voorsprong kunnen opbouwen.

Teambaas Toto Wolff is niet van plan om alles al op de auto voor 2026 te zetten. "Wij zijn Mercedes, we kunnen nu niet zeggen dat we de auto die we onder dit reglement hebben gebouwd zo laten. We blijven dan net zo presteren als we nu doen. Dat is niet de ambitie van ons merk, van ons als team en van onze partners", benadrukt de Oostenrijker na een vraag van Motorsport.com.

Wolff wil dus nog niet opgeven, maar geeft wel toe dat het aannemelijk is dat Mercedes redelijk vroeg begint aan de ontwikkeling van de 2026-auto. "We blijven pushen, maar als de FIA met nieuwe regels komt dan bestuderen we die goed. Dat doen alle teams, maar ik denk dat wij dat wat eerder gaan doen dan de rest", aldus de teambaas. "In 2026 wordt alles weer gereset. Dan is het mogelijk dat een team Red Bull verslaat. Voor die tijd zijn er nog één en driekwart seizoen te gaan en ik wil niet dat ik die achttien maanden weer moet lijden. Ik hoop dat we mooie momenten gaan beleven in onze weg terug naar de top."

Mercedes in niemandsland

Met de verwachting dat 2026 de eerste kans is om Red Bull te verslaan, geeft Wolff ook aan dat hij niet verwacht dat Mercedes voor die tijd succes kan boeken. "Max en Red Bull staan ver voor ons", geeft hij toe. "We zitten daarachter in een groepje. Het geeft ons geen voldoening om voor P2, P3 of P4 te vechten. Ik heb altijd al gezegd dat sportief gezien alleen P1 telt. Niet P2, P3 of P4. Het is nu wel voor ons de realiteit, dus we moeten hier het beste van maken."