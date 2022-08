De W13 is tijdens de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2022 nog altijd een hoofdpijndossier voor Mercedes. De vorm van gaat gepaard met hoge pieken en diepe dalen, terwijl het team de auto nog altijd niet volledig begrijpt. Inmiddels begint de tijd echter te dringen om voor 2023 over te stappen op een geheel ander wagenconcept. Dat is echter een moeilijke keuze, doordat Mercedes niet volledig begrijpt waar het mis is gegaan met de huidige bolide. Daarnaast ziet teambaas Toto Wolff dat er geen echte kansen zijn om radicaal andere ideeën te proberen, waardoor switchen van concept een echte sprong in het diepe is. De Oostenrijker zegt dat gesprekken over het concept voor de 2023-auto zijn begonnen bij Mercedes, dat op korte termijn een definitieve beslissing moet nemen.

"Het is een heel moeilijke situatie, want we hebben natuurlijk een bepaald concept voor onze auto. Het is niet zo dat we dit jaar veel kunnen experimenteren en dingen op kunnen lossen door te testen", legt Wolff uit. "Wat we ook beslissen voor volgend jaar moet zorgvuldig geëvalueerd zijn, want onze data geven ons geen resultaten en komen niet overeen met de werkelijkheid. We hebben enorme wisselingen qua prestatieniveau wat we niet echt de baas kunnen worden. Een beslissing nemen voor volgend jaar is lastig. We kunnen het concept drastisch aanpakken, maar hoe kan je er zeker van zijn dat je dan de goede richting inslaat? Want het staat vast dat we dan met een achterstand beginnen."

Verandering ingrijpender dan alleen nieuwe sidepods

Daarnaast beseft Wolff ook dat een verandering van concept betekent dat er meer moet veranderen dan alleen de vorm van de unieke sidepods, omdat de problemen vermoedelijk door meerdere factoren veroorzaakt wordt. "Het is best lastig te zeggen wat het concept is. Is het de huidige vorm van het chassis? Wat is dat?", vraagt Wolff zich af. "Is het de gewichtsverdeling? Is het waar je de mechanische en aerodynamische balans hebt? Gaat het om het concept van het bodywork? Al deze verschillende pilaren van de auto worden geëvalueerd en dat kan betekenen dat sommige dingen verloren gaan en sommige dingen behouden blijven. Dat is waar we momenteel naar kijken."

In de zoektocht naar een oplossing wordt Mercedes bovendien niet geholpen door de invoering van het budgetplafond in F1. In het verleden was het voor de rijke teams mogelijk om voor een flinke smak geld bijvoorbeeld een nieuw chassis te ontwikkelen, maar Wolff weet dat dit anno 2022 geen optie is. "Kijk naar het chassis... We zouden niet in staat zijn om op dat punt in het seizoen een chassis te introduceren. We zijn veel te zwaar en daar hebben we niet echt iets aan kunnen doen, omdat we onderdelen op onze auto uitproberen om de verschillende problemen op te lossen. Dat kunnen we ons dus niet veroorloven", aldus Wolff. "Ze hebben dus bereikt wat ze wilden bereiken met het budgetplafond, namelijk dat de grote teams er niet zomaar een zak geld tegenaan kunnen gooien."

