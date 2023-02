Mercedes verscheen een jaar geleden met een bijzonder zero pod design aan de start van het nieuwe F1-tijdperk. De rest van de paddock was stomverbaasd over de filosofie van de Duitse formatie, dat initieel niet erg succesvol bleek te zijn. Het Duitse automerk kreeg namelijk veel te maken met het beruchte porpoising, het stuiteren van de auto bij hoge snelheden door de downforce die onder de auto wordt gegenereerd. Gaandeweg het seizoen 2022 kreeg Mercedes het probleem meer onder controle, maar dat betekende wel dat men weinig middelen in kon zetten op andere verbeteringen van de auto. Inmiddels kan Mercedes weer naar de toekomst kijken. Het team houdt weliswaar enigszins vast aan hetzelfde concept, maar heeft wel veranderingen aangebracht aan onder andere de sidepods van de auto.

Na de eerste ochtendsessie van de wintertest kwam George Russell met hoopvolle feedback terug bij zijn team, vertelt teambaas Toto Wolff. “Het lijkt erop dat er een juiste balans is gevonden. Op de grote hobbel aan het einde van het rechte stuk na stuitert de auto niet, wat goed nieuws is. Het is een goed uitgangspunt. We hebben veel data verzameld, dat belangrijk is om te vergelijken met dat van vorig jaar. Ook hebben we wat nieuwe dingen geprobeerd”, vertelt de Oostenrijker.

Vorig jaar verkeerde het team zoals gezegd in een hele andere positie. Het team wist dat het een hels karwei zou worden om het vele stuiteren van de W13 op te lossen. “We konden de auto toen niet gebruiken op de manier zoals we wilden. Dit jaar is het gelukkig een heel ander verhaal. We hebben nu een solide basis neergelegd van waaruit we de auto kunnen gaan optimaliseren, wat we tot nu toe nog niet gedaan hebben. We moeten uitzoeken of er gebieden zijn die de performance van de auto kunnen hinderen, zoals het stuiteren dat vorig jaar deed. We moeten ons gewoon door het programma heen werken.”

Ook andere teams hebben een jaar later een stuk minder last van het welbekende porpoising. Ferrari-teambaas Fred Vasseur vertelt dat het “dit jaar heel anders is vergeleken met een jaar geleden, toen de auto als een soort kangoeroe over het circuit stuiterde.”

Volg het live-verslag van de wintertest hier: F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 1 in ons liveblog