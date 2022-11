Mercedes: Minder aero-testwerk zal Red Bull parten spelen

Red Bull Racing kreeg als gevolg van een overschrijding van het toegestane budget een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van 10 procent aero-testwerk boven op de al geldende reducties voor het gebruik van de windtunnel. Het nieuwe ATR-programma (Aerodynamic Testing Restrictions) van de Formule 1 is aan het eind van dit seizoen namelijk ook in werking getreden voor de teams. Het verlies van windtunneltijd betekent dat Red Bull minder testruns kan doen dan bijvoorbeeld Mercedes, dat dit afgelopen seizoen op de derde plek eindigde bij de constructeurs.

Op basis van het sportieve reglement van de Formule 1 krijgt Red Bull als kampioen bij de constructeurs 70 procent van de maximale windtunneltijd. Dat staat gelijk aan 224 runs. Met de tweede plaats krijgt Ferrari 240 runs (75 procent) en Mercedes 256 runs (80 procent). De straf van Red Bull betekent dat het team nu van 70 naar 63 procent van de beschikbare aero-testtijd gaat. Het team mag dus maximaal 202 runs doen. Het betekent dat Mercedes zo’n procent meer tijd en runs in de windtunnel krijgt. En dat kan volgens Mercedes-voorman Toto Wolff wel degelijk invloed hebben op de rangschikking in 2023.

“Ik denk dat het moeilijker is omdat je niet meer kunt investeren zodat je sneller tot de oplossing komt”, zegt Wolff. “Met hoe het aerodynamische reglement nu opgesteld is, en de straf die zij gekregen hebben, is het 25 procent minder tijd in de windtunnel en dat kan effect hebben. Met de insteek van het reglement, de ATR-restricties, is het de bedoeling dat de teams verder naar achteren een grotere stap kunnen zetten ten opzichte van de koplopers. Dat is ook de reden waarom het kampioenschap in de toekomst een stuk dichter bij elkaar zal zitten. Als je laatste staat, heb je 40 procent meer tijd. Er is duidelijk een voordeel dat je moet benutten. Is het een gegeven dat het ons lukt daar een slaatje uit te slaan? Wie weet. Zij [Red Bull] hebben simpelweg een briljant team. Het zal ze extra motiveren dat ze ten opzichte van Ferrari nog eens 7 procent minder hebben. Maar het zijn marginale verschillen en wij hebben in het laatste kwart van dit seizoen iets dichter op Ferrari gestaan.”

Mercedes werd begin dit jaar gehinderd in de ontwikkeling van de W13 als gevolg van problemen met porpoising. Toen de problemen het hoofd geboden waren, schoot de renstal uit de startblokken en werden grote verbeteringen gemaakt. Het team domineerde vervolgens tijdens de Braziliaanse Grand Prix, waar George Russell de sprintrace en de Grand Prix won. Gevraagd of dat het team vertrouwen geeft op een plek in de titelstrijd in 2023, zegt Wolff echter: “Ik heb nooit veel vertrouwen. Bij mij is het glas meestal halfleeg, ik denk altijd dat ons werk niet goed genoeg is. Ik weet helemaal niet of we nu weer op een positie kunnen komen dat we voor de kampioenschappen vechten, je moet toegeven dat de concurrentie erg sterk is. Maar we zullen er alles aan doen en zullen met grote doelen aan het seizoen beginnen, we proberen ze waar te maken.”