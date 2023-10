Mercedes kwam prima uit de verf in Qatar en er had ongetwijfeld meer ingezeten als de clash tussen Lewis Hamilton en George Russell niet was gebeurd. Laatstgenoemde kon als enige door, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen meteen kon uitstappen. Russell viel terug, maar leverde vervolgens een puike Grand Prix af, door uiteindelijk als vierde over de finish te komen. In een terugblik op het treffen in Losail vertelt trackside engineering director Andrew Shovlin dat het met name hoop putte uit het tempo dat in de sprintrace te zien was.

"We hadden al verwacht dat de auto het er goed zou doen. In de sprintrace konden we de pace al zien en die was aardig bemoedigend. De vrije training was ook bijzonder sterk. We kregen door dat het wel goed zat. Deze baan paste ons ook veel beter dan Suzuka", blikt de Brit terug, die daarna meteen de focus legt op de race in Amerika. "De grote vraag is echter hoe we het gaan doen in Austin. Dat is een heel ander circuit. Het heeft agressief asfalt, waardoor de banden vrij eenvoudig te warm kunnen worden."

Volgens Shovlin wordt dat niet eens het grootste probleem in Texas, waar volgende week zondag de achttiende Grand Prix van 2023 verreden wordt. "Onze grootste zorg zijn echter de snelle stukken", gaat hij verder. "Dat is waar Red Bull en McLaren bijzonder sterk zijn. Toch heeft de baan [in Austin] ook genoeg langzame bochten en dat was onze kracht in Qatar. Het is lastig in te schatten waar we staan, maar ons doel is om daar voor het podium te vechten. In Qatar was er een goede kans geweest om er met beide auto's op te komen en hopelijk geldt dit ook voor Austin."

Russell zelf liet na afloop weten dat hij ervan overtuigd was dat hij het tegen racewinnaar Max Verstappen had kunnen opnemen zonder de aanrijding net na de start. Volgens de enkelvoudig GP-winnaar lag zijn snelheid hoger dan dat van de beide McLarens, die als tweede en derde finishte. "Ik geloof dat wij op snelheid net zo snel of misschien zelfs sneller waren dan de McLarens. Het was voor mij dan ook een verrassing dat Piastri zo dicht achter Max eindigde", zei Russell.