Mercedes geeft Schumacher geen rijtijd tijdens F1-test Bahrein

De periode met teampresentaties van de diverse Formule 1-renstallen is momenteel in volle gang. Alle nieuwe bolides worden voor voorgesteld in de aanloop naar de wintertest van de koningsklasse, die net als vorig jaar plaatsvindt op het Bahrain International Circuit. Daar staan tussen 23 en 25 februari drie testdagen gepland in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen, dat op 5 maart op hetzelfde circuit wordt gehouden. Met drie testdagen op het programma is er dus maar weinig voorbereidingstijd voor de vaste coureurs en dat maakt het onwaarschijnlijk dat er test- of reservecoureurs in actie gaan komen in Bahrein.

Een team dat in ieder geval heeft uitgesloten dat er een test- of reservecoureur wordt ingezet, is Mercedes. Tegenover Auto, Motor und Sport heeft de Duitse fabrieksformatie toegegeven dat de testdagen in Bahrein volledig voor de rekening komen van vaste coureurs Lewis Hamilton en George Russell. Zij krijgen per persoon dus zo'n anderhalve testdag om te wennen aan de nieuwe W14, de bolide waarmee Mercedes zich in 2023 weer wil mengen in de strijd om de wereldtitels. Dat houdt tevens ook in dat Mick Schumacher niet hoeft te rekenen op testkilometers tijdens de wintertest in Bahrein. Het stoeltje dat de nieuwe Duitse reservecoureur van Mercedes onlangs liet schuimen, blijft voorlopig dus nog even ongebruikt.

Met ingang van 2023 is Schumacher de nieuwe reservecoureur van Mercedes, een rol die hij gaat vervullen na twee jaar als fulltime F1-coureur van Haas F1 Team. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd echter aan de kant geschoven ten faveure van landgenoot Nico Hülkenberg. Schumacher is bij Mercedes de vervanger van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, die vorig jaar nog optraden als reservecoureurs. Zodoende is hij degene die mag instappen als Hamilton of Russell niet fit blijkt bij een van de races.

Komende week begint voor Mercedes de laatste fase in de aanloop naar de start van het nieuwe F1-seizoen. Op 15 februari trekt het team het doek van de nieuwe W14, waarna het op Silverstone meteen een filmdag verricht met de nieuwe bolide.