Mercedes mikt op Miami voor cruciale F1-upgrades

Mercedes kent een uitermate zwakke start van het Formule 1-seizoen 2022. De nieuwe W13 heeft veel last van porpoising, waardoor het team noodgedwongen met een hogere rijhoogte moet rijden dan waarvoor de auto ontworpen is. Dit kost veel downforce en daardoor rondetijd. De formatie is er echter van overtuigd behoorlijk veel rondetijd te kunnen winnen wanneer het stuiteren verholpen is. Het team hoopt in Miami met een flink upgradepakket te komen. Daaruit moet blijken of het ontwerpteam de juiste weg is ingeslagen en of het einde van porpoising nabij is.

Trackside engineering director Andrew Shovlin legt in de debrief-video uit: “We weten waar we op dit moment staan. We weten welk gat we moeten dichten. Als team focussen we ons op deze engineering-uitdaging. Het is heel interessant. Deze problemen zijn nieuw voor ons. We steken er enorm veel energie in. Elke dag maken we stapjes. We leren er meer over en hopelijk snel, misschien al in Miami, kunnen we onderdelen op de auto zetten waarmee we een indicatie krijgen of we op de juiste weg zijn. We verwachten dit niet van de ene op de andere dag te verhelpen. Als we weten dat we de juiste weg zijn ingeslagen, dat we echt snappen wat er gebeurt, dan zijn we tevreden dat we de juiste route gekozen hebben.”

Mercedes kwam op Imola met een update aan de vloer

Shovlin ging vervolgens nog wat dieper in op de huidige problemen: “Het is een cliché, maar de waarheid is dat we de auto niet zo kunnen afstellen zoals hij bedoeld is. We moeten met hogere rijhoogte rijden. Daardoor neemt de performance af. Dat geldt voor iedereen op de grid. We weten dat veel meer teams hiermee kampen. Het ophogen van de auto is een manier om het probleem te verhelpen. In Brackley doen we er alles aan om het probleem te begrijpen en onder controle te krijgen, zodat we het uit kunnen bannen. De vraag is: is er een aerodynamische oplossing waardoor het probleem weg gaat? We benaderen dit stap voor stap. Het zal niet ineens helemaal opgelost zijn, maar we krijgen in elk geval veelbelovende signalen. Ik hoop dat we met de nieuwe onderdelen snel progressie zien.”