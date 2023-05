Mercedes verwacht in Miami beter voor de dag te komen dan in Baku

De start van het Formule 1-seizoen 2023 is voor Mercedes niet verlopen zoals de renstal graag had gezien. Het team heeft vastgehouden aan het 'zeropod'-concept, maar kwam er in de aanloop naar de wintertest in Bahrein al achter dat het de verkeerde weg is ingeslagen. In afwachting van grote upgrades, die in de komende weken op de W14 moeten verschijnen, moet Mercedes de strijd aangaan met Aston Martin en Ferrari om de tweede plek bij de constructeurs. In die zin was het optreden tijdens de GP van Australië hoopgevend: George Russell viel uit nadat hij in de openingsfase aan de leiding lag, terwijl Lewis Hamilton met P2 de tot dusver enige podiumplek van Mercedes in 2023 veiligstelde. Bovendien waren de coureurs van de Duitse fabrikant iets sneller dan de concurrenten van Aston Martin en Ferrari.

Afgelopen weekend had Mercedes het tijdens de GP van Azerbeidzjan echter een stuk lastiger in die strijd, wat uiteindelijk leidde tot de zesde en achtste positie aan de finish. Dit weekend krijgt het team alweer de kans om zich daarvoor te revancheren en er is binnen het team vertrouwen dat dit mogelijk is, stelt chief technical officer Mike Elliott. "Dat is altijd een heel lastige vraag om te beantwoorden, want als je naar onze auto's kijkt, zie je dat ze eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten qua prestaties. In Melbourne leken we waarschijnlijk iets sneller te zijn dan Aston Martin en Ferrari, maar in Baku leken we juist iets langzamer te zijn. Wat betreft de lay-out van het circuit zou ik zeggen dat Miami meer op Melbourne lijkt dan op Baku. Je bent geneigd om te denken dat dit goed voor ons is en dat is ook zo", klinkt het hoopgevend.

Toch erkent Elliott dat er geen garanties zijn voor Mercedes dat het in Miami beter voor de dag komt dan in Azerbeidzjan. Een van de factoren die hij in die zin aanhaalt, is het feit dat het gehele Miami International Autodrome is voorzien van een gloednieuwe asfaltlaag. "Net als Baku is ook het circuit in Miami opnieuw geasfalteerd. Totdat we daar aankomen en op het circuit hebben gereden, is het lastig om precies te weten wat we kunnen verwachten", aldus Elliott. "Het gaat moeilijk worden om te achterhalen hoe we de afstelling gaan optimaliseren en wat ons prestatieniveau gaat zijn ten opzichte van onze concurrenten. In zekere zin moeten we dus gewoon afwachten."

