Lewis Hamilton kende in Monaco zijn slechtste kwalificatie in bijna drie jaar tijd, waardoor hij de race vanaf de zevende startplek moest aanvangen. Het stratencircuit van Monaco staat bekend om het geringe aantal inhaalmogelijkheden, dus liet teambaas Toto Wolff voorafgaand al weten dat zijn renstal risico’s zou nemen met de strategie om Hamilton alsnog verder naar voren te krijgen.

Na de start zat Hamilton klem achter de AlphaTauri van Pierre Gasly, waarna het team de coureur na 29 rondjes relatief vroeg de pits in besloot te halen voor een bandenwissel. Mercedes hoopte daarmee op de undercut, maar tot verbazing van Hamilton kwam Gasly een ronde later na zijn pitstop pal voor de neus van de Brit weer terug op de baan. Tot overmaat van ramp wisten ook Sergio Perez en Sebastian Vettel met een latere pitstop voorbij te glippen aan de titelverdediger, waardoor deze ondanks de problemen van Charles Leclerc en teamgenoot Valtteri Bottas finishte waar hij de race gestart was: een teleurstellende zevende plaats.

Wolff verdedigde na afloop de gekozen strategie van Mercedes, dat gehoopt had dat de undercut een stuk beter zou werken in Monaco: “De undercut was de enige kans die we hadden”, sprak Wolff na afloop, toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar de gekozen strategie. “We zagen de band die van zijn auto kwam en daar was niets meer van over. Hetzelfde geldt voor Valtteri [Bottas]. Er was wat communicatie tussen hem [Hamilton] en de strategen, of we voor een undercut zouden gaan. We waren van mening dat een eerdere pitstop meer potentie had om Gasly in te halen. Het bleek niet genoeg.”

Hamilton stak zijn onvrede over de strategie zondag niet onder stoelen of banken en liet zich over de boordradio meerdere malen kritisch uit over de gekozen strategie. Uiteindelijk besloot de Brit nog een tweede keer de pits op te zoeken voor een setje zachte banden, om daarmee nog een puntje te scoren voor het rijden van de snelste raceronde.

Verkeerd gegokt

“Ik begrijp wel waarom hij niet blij is”, vulde Mercedes’ technical director James Allison aan. “Het is altijd balanceren op een dunne lijn en vandaag hebben we de verkeerde van de twee opties gekozen. Lewis had nog wel wat rubber op zijn banden voor een paar degelijke ronden, maar er bestond ook de kans dat Gasly elk moment de pits in kon duiken. We vreesden dat hij er dan gemakkelijk voor had kunnen blijven en zo als een blokkade zou blijven fungeren.”

“We hadden gewoon geen goede opties. We moesten wel voor de undercut gaan om te voorkomen dat alles in de soep zou lopen. Helaas werkte de undercut niet en liep het met het verliezen van de plekken aan Vettel en Perez alsnog in de soep.”

In een nieuwe F1-update blikken we terug op een rampzalig weekend voor Mercedes