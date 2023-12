Valentijnsdag is voor vele geliefden een bijzondere dag. Dit jaar belooft het voor iedereen die van de Formule 1 houdt een extra speciale dag te worden. Onze collega’s van Motorsport.com Italië hebben vernomen dat twee van de smaakmakers van afgelopen jaar hun nieuwe wagens op 14 februari presenteren: McLaren en Mercedes. De formele bevestiging laat nog op zich wachten.

De twee Britse teams hebben al dan niet bewust dezelfde dag gekozen om hun nieuwe wagens het levenslicht te laten zien. Een opmerkelijke keuze, aangezien de media-aandacht voor beide merken minder groot zal zijn. Toch is het niet zo heel gek dat dit gebeurt: het aantal dagen om de wagen te onthullen en direct aan een shakedown te onderwerpen is beperkt. Alle teams willen dit zo lang mogelijk uitstellen om de concurrentie niet wijzer te maken en in de fabriek de laatste updates te produceren, voordat de gloednieuwe auto vervoerd wordt naar Bahrein voor de wintertest. Eerder werd al duidelijk dat ook Sauber en Williams op dezelfde dag het doek van hun nieuwe auto trekken.

Belangrijk jaar voor beide teams

Voor Mercedes en McLaren breekt een zeer belangrijk jaar aan. Eerstgenoemde wil na twee mislukte seizoenen waarin het begon met het ‘zeropod’-concept terugkeren aan de top. De formatie van Lewis Hamilton en George Russell kiest voor een geheel nieuw ontwerp, naar verwachting in lijn met de wagens van Red Bull en Ferrari. Vermoedelijk kiest Mercedes er net als in de voorgaande jaren voor om direct een shakedown uit te voeren om de eerste kinderziekten te ontdekken en wat data te verzamelen.

McLaren heeft daarentegen een indrukwekkende tweede seizoenshelft achter de rug, waardoor het team met Woking door menigeen gezien wordt als de voornaamste uitdager van Red Bull Racing en Max Verstappen in 2024. Het team hoopt met een verdere evolutie van de bolide een nieuwe stap te kunnen zetten. De verwachting is dat de bolide tot MCL37 gedoopt wordt. McLaren koos de afgelopen jaren voor een statische presentatie in het McLaren Technology Centre. De auto werd zonder shakedown naar de wintertest vervoerd.