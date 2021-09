Mercedes “liep vanaf vrijdag achter de feiten aan” op Zandvoort

Verstappen controleerde de wedstrijd zondag van start tot finish, al deed de huidige kampioenenformatie wel een poging om de Nederlander uit zijn kot te lokken door beide coureurs op een alternatieve strategie te zetten. Verstappen nam met zijn overwinning de koppositie in het wereldkampioenschap weer over. De tweede plaats was geen slecht resultaat voor Hamilton aangezien hij op vrijdag kostbare tijd verloor met een motorprobleem. Ook ging er in de eerste training veel tijd verloren door een lange rode vlag.

Mercedes-hoofdengineer Andrew Shovlin verklaarde dat de basis voor de nederlaag al op vrijdag gelegd werd met de rommelige vrije trainingen. “Zelfs aan het begin van de kwalificatie deden we in Q1 een run op mediums en toen kregen we nog een rode vlag in Q2 waardoor we nog langer op koude banden reden”, aldus Shovlin. “Het duurde best lang voordat we met verse, warme banden een run konden doen. We liepen achter de feiten aan, al was het bemoedigend om te zien dat we in de kwalificatie dichtbij zaten. Al weten we ook dat Max geen perfecte ronde had. Maar we liepen dit weekend over het algemeen een beetje achter de feiten aan en we moeten alles precies goed doen om ze te verslaan.”

Mercedes kende vooral problemen in de Gerlach- en de Hugenholtzbocht, juist die tweede bocht zorgde voor een unieke uitdaging. Uiteindelijk vond het team een andere balans dan vooraf uitgedokterd in de simulator. “De bochten met banking zijn heel ongebruikelijk en zeker bocht 2-3”, vervolgde hij. “Bepaalde elementen maken het voor onze auto best lastig, maar ook wat betreft het werk in de simulator zie je zaken die je pas weet als je een keer op het circuit geweest ben. Dan kun je het goed nabootsen. De balans op de simulator was anders dan wat we hadden toen we op vrijdag begonnen. Daarom hebben we de afstelling ook flink moeten veranderen ten opzichte van wat we normaal doen. Ik denk dat het volgend jaar makkelijker wordt als we meer kennis hebben, maar dat is gewoon een kwestie van ervaring. Er is veel onbekend en daarom hadden we iets meer achterstand dan we wilden.”